‘Noite da Beleza’ traz a Roraima informações sobre nova Lei do Salão Parceiro

O setor da beleza tem se expandido e tomado forma no mercado roraimense, e para manter um negócio deste segmento é preciso atender à nova demanda dos consumidores, estar de acordo com as regulamentações exigidas e pensar alternativas que vão potencializar o empreendimento.

Diante disso, os profissionais e estudantes da área da beleza estão convidados a participarem da ‘Noite da Beleza’, que ocorrerá no dia 20 de setembro, das 19h às 22h, na Unidade Sebrae São Francisco, situada na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771, Bairro São Francisco. O evento é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR).

A ‘Noite da Beleza’ terá o objetivo de trazer informações acerca da nova legislação para salões de beleza, que é a Lei nº 13.352 que regulamenta a parceria entre salões e profissionais que exercem atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, depilador e maquiador.

O evento também trará informações sobre novas tecnologias para serem utilizadas em salões de beleza. A programação contará com duas palestras: a primeira será a ‘Lei Salão Parceiro’, ministrada pela gestora do Sebrae Nacional, Andrezza Torres, e a outra será ‘Tecnologias para Salão’, organizada pela Associação Brasileira de Salões de Beleza (ABSB).

Os interessados em participar da ‘Noite da Beleza’ devem garantir a inscrição pela Central de Relacionamento do Sebrae-RR 0800 570 0800. A programação é voltada para todos os profissionais, empresários e estudantes da área da beleza do Estado de Roraima.

Serviço

‘Noite da Beleza’

Dia: 20 de setembro

Local: Unidade Sebrae São Francisco

Hora: das 19h às 22h

Inscrição: 0800 570 0800

