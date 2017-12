Noite Adentro: projeto esportivo promove última semana de atividades do ano

Para encerrar 2017 com muita saúde e disposição junto à comunidade, o projeto Esporte Noite Adentro promove nesta semana as últimas atividades do ano em cada um de seus pólos, direcionadas às crianças de 06 a 14 anos. Nesta terça-feira, 5, foi a vez dos moradores do Bairro Cidade Satélite, que se divertiram bastante na praça principal do bairro.

As atividades promovidas foram cabo de guerra, tênis de mesa, vôlei e futebol. Cerca de 50 crianças participaram das programações, além de vários adultos – pais, na maioria. De acordo com a coordenadora do projeto, Vânia Monteiro, a proposta fundamental do Noite Adentro é proporcionar mais opções de lazer à comunidade.

“É um projeto que tem contribuído bastante com a população, integrando as pessoas através de nossas atividades esportivas e recreativas. É uma forma de práticas saudáveis, além de maior socialização. Ao longo do ano tivemos muitas ações especiais e esperamos superar nossas expectativas no próximo ano”, disse.

O casal Alexandre e Maria Lúcia Pinho, moradores do Cidade Satélite, estavam a passeio pela praça com os filhos Alex e Gabriela Tainá, quando se depararam com as atividades do projeto. Os pequenos motivaram o desejo de também participar e logo se inscreveram nas competições de cabo de guerra. Para os pais, ações como essa são importantes, pois proporcionam ocupações saudáveis e relevantes à vida.

“Nós sempre incentivamos nossos meninos a praticarem algum esporte desde que eram bem novinhos e gostamos muito de ver esse trabalho da Prefeitura fazendo isso de forma gratuita a toda a comunidade. No próximo ano, quando as atividades retornarem à praça, nós estaremos todos novamente aqui para essa diversão”, disse Maria Lúcia.

As atividades de fim de ano do projeto Esporte Noite Adentro se iniciaram nesta segunda-feira, 04, na praça Mané Garrincha e seguem conforme o cronograma:

* 06 de dezembro – Praça dos Cabos e Soldados

* 07 de dezembro – Praça Germano Augusto Sampaio

Fábio Cavalcante