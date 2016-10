No aeroporto: PF prende casal de traficantes em Boa Vista com 9 Kg de Skunk

A Polícia Federal em Roraima prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira, 26, os nacionais A.P.C.A., de 25 anos, natural de Urucurituba-AM, e Y.C.Q., de 27, natural de Belém-PA, por crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei 11.343/06. A abordagem foi realizada no Aeroporto Internacional de Boa Vista, RR, no momento em que ambos se preparavam para embarcar no voo de 14h.

Na ação policial foram apreendidos aproximadamente 9 kg de Skunk, que é uma espécie de maconha (Cannabis) com alto teor de THC, que constitui a substância psicoativa.

Os passageiros presos apesar de não se conhecerem e não possuírem vínculo eram oriundos de Manaus, AM, sendo que a traficante amazonense tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro, RJ e transportava 5 pacotes de droga (aprox. 5.808 kg) acondicionada em sua bagagem e o traficante paraense transportava 3 pacotes de entorpecente (3.308 kg) na sua mala, com destino a Teresina, PI, totalizando aproximadamente 9 kg de Skunk.

Os presos foram encaminhados à Penitenciária Agrícola à disposição da Justiça.

Qualquer pessoa pode denunciar tráfico de drogas à Polícia Federal em Roraima através do telefone (95)3621-1500.