Nível do Rio Branco chega a 7,30m e novas famílias são retiradas de áreas de risco

A Defesa Civil Municipal intensificou nesta quarta-feira, 28, a retirada de mais de 30 famílias que moram na área de interesse social Caetano Filho, popularmente chamado de “Beiral”. Isso devido à alta do nível do Rio Branco, que na ocasião chegou aos 7,30m. O trabalho aconteceu durante todo o dia devido o avanço das águas na região habitada.

Cerca de 20 técnicos da Defesa Civil e mais dez bombeiros civis atuaram na retirada das famílias. Muitas delas foram levadas até o abrigo no bairro Caimbé, e outras, a casas de familiares e amigos. De acordo com o diretor da Defesa Civil Municipal, Amarildo Gomes, por enquanto, o trabalho está sendo concentrado apenas no Caetano Filho.

“Atualmente, esse problema de alagações só foram constatados no ‘Beiral’, tendo em vista que está chovendo pouco na capital. Mas nós estamos em alerta, monitorando todos os pontos críticos, para atuar de forma satisfatória à população”.

No total, a Defesa Civil mantém mais de 200 famílias cadastradas para receberem atendimentos em caso de enchentes. A metade delas está localizada no Caetano Filho. As demais se encontram em bairros como Calungá, Paraviana, Cauamé, Caranã e Nova Cidade.

A Defesa Civil também dispõe de barcos, serras-elétricas e maquinários para serem utilizados em situações de emergência, como corte de árvores nas áreas atingidas. Caso seja necessário apoio, as solicitações podem ser feitas através da Central de Atendimento 156.

Fábio Cavalcante