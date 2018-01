Nerf amplia oferta de vagas para atendimentos em reabilitação física

A equipe do Nerf (Núcleo Estadual de Reabilitação Física) registrou recorde de atendimentos em 2017. Com a contratação de novos servidores, o núcleo conseguiu aumentar significativamente o número de vagas ofertadas, chegando a ter um crescimento de 5 mil atendimentos no último quadrimestre em relação ao primeiro. Ao todo, foram realizados mais de 34 mil atendimentos no ano.

Em 2017, foram contratados oito fisioterapeutas, um enfermeiro e 2 psicólogos, o que possibilitou ampliar as vagas de 3 para 20 por dia. O diretor do Departamento de Políticas de Reabilitação, Edson Polazzo, explicou que há dias em que sobram vagas. “Antes havia fila. Agora, conseguimos atender a todos com mais tranquilidade”.

A diretora do Nerf, Camila Gavioli, explicou que estas vagas a mais vieram em um momento oportuno, pois a unidade registrou um aumento significativo na demanda, incluindo o atendimento de venezuelanos, que antes era mais restrito aos serviços de urgência e emergência. “Atendemos 138 estrangeiros de janeiro de 2017 a janeiro de 2018”.

Outra conquista da unidade em 2017 foi implantar um projeto pioneiro de fisioterapia para pacientes com manifestações crônicas de chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

O Nerf funciona com atendimento à população, recebendo as demandas encaminhadas pela Atenção Básica (postos de saúde); da CECM (Clínica Especializada Coronel Mota); do PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) e do HGR (Hospital Geral de Roraima).

A unidade atende a pessoa com deficiência física, oferecendo serviços na área física, abrangendo as áreas de traumatologia, ortopedia e reumatologia. Essas pessoas também recebem atendimentos psicológicos e sociais realizados por uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, médico fisiatra e ortopedista.

Como ser atendido

Para agendar atendimento, o paciente precisa ter em mãos uma solicitação médica com o diagnóstico a ser tratado e em seguida se dirigir ao núcleo com cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física), Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

Confira algumas patologias tratadas no Nerf: amputação; artrite; artroplastia; artrose; bursite; cervicalgia; condromalácea; condropatia; doença de OsgoodShlater; dedo em gatilho; Distrofia Simpático Reflexa; dor articular; dorsalgia; epicondilite; escoliose; espondilolistese/espondilopatia; esporão de calcâneo; fascite; fratura de bacia; fratura de clavícula; fratura de membros inferiores; fratura de membros superiores; hérnia de disco/discopatia; hipercifose; incontinência urinária; insuficiência venosa; lesão de ligamento; lesão de menisco; lesão de tendão; lesão nervosa; Lesão Plexo Braquial; lombalgia; osteoporose/osteopenia; síndrome femuro-patelar; síndrome Túnel Carpo; tendinite; trauma de membros inferiores; trauma de membros superiores.