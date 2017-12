Natal da Paz acontece no próximo dia 16 no Parque Germano Augusto Sampaio

O Natal da Paz é uma das festas mais aguardadas pela população de Boa Vista. Realizado pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), o espetáculo este ano terá como tema “Descobrindo a Cidade da Luz”, proporcionando momentos de emoção e lazer as famílias da capital. A festa será no dia 16 de dezembro, a partir das 17h, no Parque Germano Augusto Sampaio.

De acordo com Enos Almeida, superintendente de cultura da Fetec, o tema escolhido para esse ano é uma homenagem ao sentimento natalino que aflora nas pessoas nesta época do ano. “O Natal da Paz 2017 será um resgate ao lúdico e ao sentimento de amor e confraternização que aflora nas pessoas neste período. A cidade conta com 10 cenas de natal espalhadas pela capital, deixando as pessoas ainda mais orgulhosas de onde vivem”, destacou.

O espetáculo será protagonizado pelos artistas dos Projetos Sociais coordenados pela prefeitura e pela Fetec. O elenco musical contará com 355 integrantes da Orquestra Experimental do IBVM, Banda Juvenil, Banda Municipal, Orquestra de Violões, Flautas Doces, Coral Artecanto, Coral Cabelos de Prata e Percussão. O elenco do espetáculo teatral deve reunir 446 integrantes dos projetos sociais da Secretaria Municipal de Gestão Social (Semges).

“O Quebra-Nozes” será apresentado em um palco com 470 metros quadrados, com tempo estimado em 75 minutos e será uma adaptação a história da cidade de Boa Vista. Todo o repertorio será composto por músicas tradicionais natalinas, músicas regionais e composições produzidas especialmente para o espetáculo, todas com arranjos inéditos.

Diferente das edições anteriores, o Natal da Paz contará com um palco totalmente inovador. “Serão três andares repletos de cores e muita inovação tecnológica. O espaço terá ainda seis mil cadeiras para a população e três arquibancadas prontas para receber 2.500 pessoas. O encerramento fica por conta do tradicional show pirotécnico”, destacou Enos.

A infraestrutura completa do Natal da Paz conta com palcos, sonorização, iluminação, painéis de led, telões, geração de imagem, geradores, cercas moduladas, fogos de artifício com show piro musical, cadeiras, arquibancadas, segurança, banheiros químicos, decoração do local, confecção de adereços, confecção de figurinos, confecção de cenários, produção de trilha sonora original e arranjo das músicas.

A festa acontece em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Trânsito, Energia Pública e ambulantes (somente cadastrados).

Jéssica Costa