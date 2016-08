Natação: Roraima terá 15 atletas no Troféu Walter Figueiredo Silva

Quinze atletas e dois técnicos vão representar Roraima no evento mais importante das regiões Norte e Nordeste, o XXVII Torneio Norte/Nordeste de Clubes Infantil a Sênior de Natação – Troféu Walter Figueiredo Silva, que será realizado de 1º a 3 de setembro, na cidade de Maceió-AL.

Esse evento é um dos mais fortes da região com a participação de 408 atletas. Da região Norte participa Amazonas com 8 atletas, Pará com 4 atletas e Roraima com a maior delegação com 15. Do Nordeste participam Alagoas (48), Bahia (61), Ceará (35), Maranhão (13), Paraíba (38), Pernambuco (120), Piauí (26), Rio Grande do Norte (6) e Sergipe (3)0, além dos convidados São Paulo (1) e Tocantins (1).

O evento começa no dia 2 de setembro, com a primeira etapa às 7h, a segunda as 15h. No dia 3, serão realizadas a terceira às 7h e a quarta às 14h30, no Parque Aquático da Academia Fit Arena Cambona (Sesi Cambona). No dia 4 tem a Maratona de 5 km, na Praia da Pajuçara, a 6ª Etapa da Copa Brasil de Maratonas.

Os técnicos Astréa Marinho da Aquática Marinho/ASSOPBM e Yórran Greco da APABV/6ºBEC vão acompanhar os seus atletas, que saem de Boa Vista dia 31 de agosto. “Foi muito difícil conseguir levar os atletas pois a despesa é grande, começando pela passagem aérea, estadia, alimentação e translado. Temos atletas bons com chances de medalha, mas que infelizmente não conseguiram patrocínio, mas com certeza traremos bons resultados”, disse Greco.

A presidente da Fedar (Federação de Desportos Aquáticos de Roraima), Gilda Hupsel, agradeceu o apoio dos patrocinadores dos atletas e o esforço dos pais para os atletas participarem desse evento tão importante pra melhoria da natação roraimense. “Com certeza a família aquática de Roraima estará na torcida para bons resultados”, disse.

Atletas por categoria e provas que vão competir:

Categoria | Atleta | Clube | Provas

Infantil 1 | Kaylane Greco | – | APABV/6ºBEC | 100L/50L/50B/200L

Infantil 1 | Kaio Amorim Lopes | Bolsa Atleta/Perfil | APABV/6ºBEC | 50L/100L/200L/50B

Infantil 2 | Pedro Antonio Xaud | BolsaAtleta/C.Inglesa/Colmeia | A. Marinho/ASSOPBM | 50L/100L/200L/50B/200MD/50P

Juvenil 1 | Meyre Jane Souza | Bolsa Atleta/Estudio R2 | APABV/6ºBEC | 100L/50L/50P/100P

Juvenil 1 | Aymê Nobre | Bolsa Atleta | A. Marinho/ASSOPBM | 50L/100L/200L/50B/100B/50C

Juvenil 1 | Yasmin Josino Lima | IBR/CulturaInglesa/Galpão do Moisés | A. Marinho/ASSOPBM | 100L/200L/50,100 e 200 C

Juvenil 2 | Antônio Uatumã Almeida Pires | Galpão do Moisés | A. Marinho/ASSOPBM | 50,100 e 200P/50L

Juvenil 2 | Rhuan Dellon | Lorinho Celular | A. Marinho/ASSOPBM | 50,100 e 200L/ 50 e100B/50C

Juvenil 2 | Arthur Gustavo Lima | A. Marinho/ASSOPBM | 200MD/100 e 200 costas

Júnior 1 | GuIherme Vicente | Bolsa Atleta/SION/Galpão do Moisés | A. Marinho/ASSOPBM | 50P

Junior 2 | Amanda Nobre | Bolsa Atleta/Estacio Atual | A. Marinho/ASSOPBM | 50,100 e 200L/ 50 e 100C/50B

Junior 2 | Lucas Costa Rabelo | – | APABV/6ºBEC | 100 e 200B/100L

Junior 2 | Murilo Santos Júnior | Bolsa Atleta/EstudioR2 | APABV/6ºBEC | 50,100 e 200B

Sênior | Flávia Cantanhede | Bolsa Atleta/ Estácio/Top Pilates& fisioterapia/Galpão | A. Marinho/ASSOPM | 50, 100 e 200P/ 200C E 5 Km da Maratona da Copa Brasil

Sênior | Eduardo Amorim | BolsaAtleta/Estacio/ Perin/Perfil | APABV/6ºBEC | 50 e 100L/50B

Gilvan Costa