Natação: Fedar realiza Torneio de Velocidade neste sábado

Natação: Fedar realiza Torneio de Velocidade neste sábadoA Fedar (Federação de Desportos Aquáticos de Roraima) realiza neste sábado, 25, a partir das 8h, na Vila Olímpica Roberto Marinho, o Torneio de Velocidade 4 Estilos de Natação.

Serão disputadas 45 provas, nas categorias Mirim a Máster. As provas são de 50 metros nos estilos, livre, costas, peito e borboleta.

Estão inscritos 4 clubes: APABV/PERFIL/6ºBEC com 28 atletas; Aquática Marinho/ASSOPBM com 10; Escolinha da Vila Olímpica/Fetec, com 34; e a Sinpol, com 7.

De acordo com a presidente da Fedar, Gilda Hupsel, nesse evento são disputadas provas de velocidade, bom para os técnicos avaliarem os rendimentos dos seus atletas, pois estamos no final da temporada só temos mais um evento após esse que é o Estadual de Natação.

“Teremos os melhores índices técnicos de velocidade, nesse evento, os atletas estarão lutando pra ganhar, e provavelmente teremos quebras de recordes Estaduais”, explicou Gilda Hupsel.

Nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro vários atletas da natação roraimense estarão representando o Estado de Roraima no Campeonato Estadual do Amazonas de Natação e da Maratona Aquática no Rio Negro.

Gilda Hupsel agradece o apoio da Defesa Civil e a Administração da Vila Olímpica Roberto Marinho.

Confira as categorias

Categoria | Ano | Provas

Pré-Mirim/Mirim | Até 2007 – até 10 anos | 50m, 50m peito, 50m Costas, 50m Borboleta e Rev. 4x50m Livre Misto, Rev. 4x50m Medley Misto.

Petiz | 2006/2005 – 11/12 anos | 50m livre, 50m Peito, 50m, 50m Borboleta, Rev. 4x50m Livre, Rev. 4x50m Medley.

Infantil | 2004/2003 – 13/14 anos | 50m livre, 50m Peito, 50m, 50m Borboleta, Rev. 4x50m Livre, Rev. 4x50m Medley.

Juvenil | 2002-2001 – 15/16 anos | 50m livre, 50m Peito, 50m, 50m Borboleta, Rev. 4x50m Livre, Rev. 4x50m Medley.

Júnior | 00/99/98 – 17/18/19 anos | 50m livre, 50m Peito, 50m, 50m Borboleta, Rev. 4x50m Livre, Rev. 4x50m Medley.

Sênior | 97 abaixo – até 24 anos | 50m livre, 50m Peito, 50m, 50m Borboleta, Rev. 4x50m Livre, Rev. 4x50m Medley.

Máster | 92 a baixo – a partir de 25 anos | 50m livre/50 m. costas/50m. Peito/50m. borbo.

Gilvan Costa