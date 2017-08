Naldo da Loteria faz indicação para recuperação de estradas do Uiramutã

A intrafegabilidade das estradas no município de Uiramutã motivou o deputado Naldo da Loteria (PSB), primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Roraima, a fazer duas indicações ao Governo do Estado para a recuperação da malha viária naquela região. Numa das indicações o parlamentar pede que seja providenciada a manutenção da estrada que liga a sede do município à comunidade do Flexal, que dá acesso também às comunidades de Santa Creuza e Santa Luzia.

“O Uiramutã é um município onde sempre estou presente. Lá as estradas já são precárias, e devido ao inverno, está praticamente intrafegável. Na região do Flexal há muitos anos a estrada não é recuperada. Essa é uma região que produz feijão da melhor qualidade. Além disso, essa estrada dá acesso às principais cachoeiras do município, onde o turismo tem ajudado as famílias a sobreviver”, justificou.

A outra indicação do parlamentar é para que seja recuperada a ponte molhada sobre o igarapé Urucuri, que dá acesso à sede do município. Neste local, quando a chuva é muito forte a passagem fica interditada, e é preciso esperar até baixar o volume da água.

“Estive lá antes do inverno e a situação das estradas já era ruim. Agora as lideranças indígenas pediram ajuda dizendo que a situação piorou. Queremos sensibilizar o Governo do Estado para que possa, o mais rápido possível, providenciar essa recuperação”, reforçou.

