Mutirões de saúde atendem a mais de 1.400 indígenas

Sensíveis às enfermidades trazidas por não-índígenas e, muitas vezes, habitando regiões remotas e de difícil acesso, as populações indígenas são vítimas de diversas enfermidades. Pensando nisso, o Governo do Estado, por meio da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) propôs uma ação em parceria com a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), ligada ao Governo Federal, que resultou na promoção de mutirões de atendimentos de saúde em áreas indígenas do Estado. Em três edições, a ação já atendeu a 1.419 indígenas.

A ação é um pleito antigo das lideranças, reforçado durante a 45ª Assembleia dos Povos Indígenas, realizada no mês de março, e já atendeu a três comunidades indígenas nos municípios de Uiramutã, Amajari e Normandia. Outras duas comunidades serão atendidas ainda neste ano.

A comunidade Raposa l, localizada no município de Normandia, foi a mais recente a ser visitada, na última sexta-feira, dia 26 e, até o momento, é a comunidade que mais recebeu atendimentos. Ao todo, 637 indígenas foram atendidos por consultas e exames nas áreas de cardiologia, urologia, neurologia, pediatria e ginecologia.

A ação beneficiou indígenas das etnias macuxi, wapixana, ingarikó e patamona. A urologia foi a especialidade mais procurada pelos usuários, seguida pela ginecologia. Também foram ofertados serviços de enfermagem, PSA (antígeno prostático específico), para detecção do câncer de próstata e aplicação de cerca de 200 vacinas.

O mutirão também contou com ações de saúde bucal tanto na área preventiva, com aplicação de Flúor e limpeza, como na área curativa, com serviços como extração e obturação. Foram disponibilizadas duas Unidades Odontológicas Móveis para atender à demanda reprimida.

Mais confiantes

Conforme Júlio Raposo, um dos moradores atendidos, as ações de saúde na comunidade deixam o indígena mais seguro e confiante. “Quando os médicos vêm na comunidade nos sentimos seguros para contar tudo o que estamos sentindo, o que muitas vezes não acontece na cidade”, ressaltou.

Agente de saúde e parteira da comunidade, Ruth Raposo participou da ação auxiliando nos cuidados médicos à população. “É a primeira ação de saúde da Sesau em parceria com a Sesai aqui na comunidade. Esperávamos há anos uma ação desse tipo. Já é um avanço e esperamos que o Governo continue realizando ações”, complementou a parteira.

Cronograma

A ação iniciou no mês de junho pela comunidade Pedra Branca, no município Uiramutã, onde ocorreram mais de 500 atendimentos. Posteriormente, foi atendida a região do Araçá, em Amajari.

O próximo lugar a receber a ação será a comunidade Willimon, localizado no município de Uiramutã, a 315 quilômetros de Boa Vista. A ação acontecerá no dia 23 de setembro e contará com uma logística maior por conta da grande demanda indígena que espera por atendimentos.