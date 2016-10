Música: Gusttavo Lima e Naiara Azevedo trazem o melhor da “sofrência” sertaneja a Boa Vista

Os cantores Gusttavo Lima e Naiara Azevedo tem encontro marcado com os fãs, na noite desta sexta-feira, no palco armado no estacionamento do Pátio Roraima Shopping ,para um show inesquecível onde serão apresentados os últimos trabalhos dos dois artistas da musica sertaneja.

O show dois dos cantores mais estourados do cenário musical sertanejo ainda tem ingressos venda pela metade do preço, na Central de Ingressos, no primeiro piso do shopping. O centro de compras ampliou a promoção de meia-entrada para os shows da Fábrica de Eventos realizados no estacionamento, e quem apresentar notas fiscais de compras de qualquer uma das lojas do Pátio, no valor mínimo acumulado de R$ 100,00, ganha 50% de descontos.

Os fãs dos dois artistas podem comprar até dois ingressos para pista e front stage, por CPF. A promoção foi duplicada. Anteriormente era válida para apenas uma entrada por CPF. O desconto é válido para aquisição de entrada inteira, ou seja, não será cumulativo com benefícios concedidos à estudantes, idosos ou outros.

Os shows

A cantora paranaense Naiara Azevedo abre a programação com seu repertório de música no estilo “sofrência”. A cantora perdeu as contas de quantas vezes foi traída e fez disso seu slogon afirmando que ao “invés de choras, se descabelar ou fazer barraco, resolveu fazer musica”.

E nesse tom que o público pode esperar a apresentação da cantora, que teve como referência a dupla Xitão e Xororó e que atualmente faz sucesso realizando até 23 shows por mês. Chamada de “a defensora da mulherada”, Naiara ri dos apelidos que vem ganhando, como “Pablo de Saia” e “Reginalda Rossi”, por causa das traições e voltas por cima reveladas em suas músicas.

Em uma das suas músicas, “A Ex do Seu Atual”, a “sofrência” aparece explícita nas letras: “Eu conheço essa pessoa/ Que tá chegando aqui no bar/ Eu sei quem ela é/ meu ex está ficando com essa mulher/ Garçom bota minha mesa lá/ Do lado dela que eu vou desabafar/ Já bebi todas mesmo/ E todos os segredos dele eu vou contar/ Ela precisa saber que ele não presta/ E que é infiel/ Eu já sofri nas mãos desse homem).

“A maioria das minhas canções é baseada em fatos reais. Já levei muitos chifres, mas não neguei nenhum”, conta Naiara, aos risos. “Chifres me trouxeram músicas, e ser corna não é vergonha! Acontece com 90% das pessoas. Enquanto uns negam e fazem a linha ‘o que os olhos não veem, o coração não sente’, outros assumem. Faço parte do segundo grupo e claro que sofro, mas depois tiro proveito”, brinca.

Já Gusttavo Lima vai apresentar em Boa Vista o seu último trabalho, o CD “50/50”, algo como 50% romântico e 50% “baladeiro”, depois do sucesso com “Gatinha assanhada”, “Fui fiel”, entre baladas românticas.

Lima cantará no palco do Pátio os sucessos deste que é o seu quinto DVD, gravado na cidade turística de Caldas Novas/GO, em março deste ano. O novo trabalho, assinado pela gravadora Som Livre, chegou nas lojas em junho último e já está disponível para download nas plataformas digitais.

O cantor gravou pela primeira vez com Dudu Borges, e também estreou na direção de vídeo Raoni Carneiro. Mesmo com uma agenda intensa de shows, o cantor não abriu mão de cuidar de cada detalhe pessoalmente do trabalho.

“Uma logística de doido…(risos), mas eu queria que fosse em Caldas e desse jeito”, lembra Lima, destacando da difícil logística em Caldas Novas, uma cidade turística e que teve toda a estrutura e equipamentos vindos de cidades, como São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro.

“Tudo com a finalidade de integrar a natureza à tecnologia. O cenário com fundo vazado conseguiu essa junção com perfeição. Luzes eram projetadas por entre as árvores, causando um efeito diferenciado”, detalha o sertanejo.

O show desta sexta deverá ser aberto com a musica que é carro chefe do CD, “Minha namorada me deixou (Tô solteiro)”, que tem na sanfona o tom principal da canção romântica do artista. Outro sucesso que deverá elevar a temperatura da noite será a interpretação de “Cuidar de você”, em voz e piano.

Ainda no cardápio musical do sertanejo, o hit “Que pena que acabou” deverá arrancar suspiros do público feminino com direito a refrão, entoado por todos os cantos e que deverá marcar a noitada. A música é a primeira faixa a ser disponibilizada em seu canal oficial do YouTube e que está em vias de atingir os 50 milhões de visualizações.

Serviço

O que: Show Gusttavo Lima / Naiara Azevedo

Onde: Pátio Roraima Shopping – Rua João Alencar, 2181, Cauamé

Quando: dia 7, sexta-feira

Horário: 23h

Quanto: Pista (R$ 60,00) / Front Stage (R$ 110) e Camarote Stage (R$280,00), à vista ou em até 3 vezes no cartão de crédito.

Júlio César Guimarães