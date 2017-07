Municípios tem até segunda-feira para parcelar divida com a Receita Federal

A Delegacia da Receita Federal em Boa Vista informa que o prazo para o parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal dos Estados e Municípios (PREM) poderá ser realizado até o dia 31 de julho de 2017 em até 200 parcelas, até hoje, dia 28/07, 8 municípios já haviam formalizado o pedido de adesão ao programa, vale destacar que a primeira parcela deve ser paga no dia 31/07 para que a adesão tenha validade. Destaca-se que não haverá outros benefícios além do que foi previsto no texto inicial da MP 778 e quem não aderir perdi a oportunidade de quitar suas dividas com redução de juros e multas, além do prazo alongado.

Informa ainda que foi realizada reunião com os Prefeitos dos Municípios para prestar informações e orientações do parcelamento sobre como fazer a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (PREM).

O programa é relativo ao parcelamento que trata a medida provisória Nº 778 de maio de 2017, e se refere à débitos de contribuições providenciarias (contribuições sociais) vencidas até 30 de abril de 2017, que inclui 13º salário, contribuição de incidente sobre o 13º entre outros.

As vantagens com adesão ao programa em termos monetários implicam na redução de 25% das multa e 80% dos juros. Após este prazo sem a adesão ao parcelamento o Município deverá quitar a dívida no valor integral sem qualquer beneficio quanto a prazo dilatado e descontos.

Com a dívida os municípios não poderão obter recursos por meio de convênios com o Governo Federal.

Socorro Marques