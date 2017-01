Municípios recebem novos equipamentos para reforçar o tratamento da água

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) continua executando ações que visam reforçar o tratamento da água consumida na capital e nos municípios. A mais recente foi a aquisição de dosadores de cloro pastilhas, que auxiliarão o tratamento da água captada.

Nessa primeira etapa foram adquiridos 110 dosadores que atenderão a capital e interior. Apenas na primeira quinzena de janeiro a companhia fez a instalação de equipamentos nos municípios de Iracema, Cantá (sede), Pacaraima e na vila do Tepequém, em Amajari. O cronograma de entrega é executado pelas Gerências do Sistema de Produção e Interior.

“Os dosadores de cloro pastilhas são equipamentos modernos que auxiliarão o tratamento da água captada pela Caerr no interior, especialmente onde a população é abastecida por poços artesianos. A aquisição desses equipamentos faz parte das estratégias de ação adotadas pela companhia para melhorar a prestação dos serviços e apresentar um resultado cada vez melhor para a população”, explicou o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Essa é uma tecnologia que auxiliará especialmente a etapa de desinfecção, um trabalho imprescindível para a melhoria dos serviços executados nessas localidades, que vai contribuir para o bem estar das famílias que vivem nas regiões mais distantes da capital.

“Os equipamentos auxiliam na medição da quantidade de cloro que será utilizado no tratamento da água. Essa é uma forma de garantir o controle exato do nível de cloro utilizado no processo de desinfecção da água. Esses equipamentos apresentam eficácia comprovada na eliminação de bactérias e microrganismos”, reforçou o gerente de Sistemas do Interior, Emídio Pinheiro.

Esta semana os dosadores serão instalados nas vilas localizadas no município do Cantá, entre elas Serra Grande I e II, Vila Central, Félix Pinto e União e nos municípios de Bonfim e Normandia.

“Os equipamentos vão substituir os antigos que estão operando nos municípios. Com a troca por mais modernos será possível dinamizar o trabalho e apresentar um melhor resultado à população”, finalizou Esbell.