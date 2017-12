Município promove a inclusão social de alunos deficientes no ambiente escolar

Segundo dados do Censo 2010, mais de 45,6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, ou seja, quase um quarto da população. Isso quer dizer, que políticas públicas que promovam a inclusão social destas pessoas são indispensáveis neste cenário. E como os primeiros passos para a inclusão deve começar pela escola, em 2008, o Ministério da Educação dirigiu um olhar diferenciado à educação especializada ao implantar em todo o Brasil a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Boa Vista é hoje um dos 160 municípios pólos do programa e têm implementado em toda a rede o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Desde então, a Prefeitura tem investido muito para oferecer uma rede de serviços e equipamentos que promovam a inclusão social das crianças deficientes no ambiente escolar. As Salas de Recursos Multifuncionais é um exemplo disso, e está presente em 59 escolas urbanas do município.

São salas equipadas com recursos didático-pedagógicos e tecnológicos que auxiliam no desenvolvimento cognitivo das crianças. Nestas salas são atendidos atualmente 915 alunos, sendo que, 525 são público-alvo da Educação Especial, ou seja, possuem algum tipo de deficiência física, intelectual, auditiva, visual, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação.

Na sala de aula regular, os alunos com certas limitações na locomoção, alimentação e higienização contam com serviços de um cuidador escolar. Para os alunos surdos, o município conta com 15 professores bilíngues ensinando a Libras como primeira língua e a Portuguesa como segunda, junto com o professor titular da sala.

Hoje, 118 profissionais estão capacitados e lidam diariamente com a realidade dos alunos com qualquer tipo de deficiência nas Salas de Recursos Multifuncionais. Em algumas, onde se atende crianças cegas, tem o ensino do código Braille equipadas com máquina de escrever Braille, reglete, punção e impressora Braille. Segundo Meiry Jane Gomes, coordenadora da Educação Especial da SMEC, em Boa Vista nunca se investiu tanto no atendimento especializado como nos últimos anos.

“Na rede temos crianças com Síndrome de Down, autistas, surdos, cegos e com outras deficiencias, que mesmo com todas as limitações, jamais deixarão de usufruir do ensino regular e de participar ativamente das atividades com as demais crianças. Dessa forma, estamos não apenas inserindo elas no ambiente escolar, mas incluindo-as nas atividades cotidianas promovendo a igualdade entre eles”, disse a coordenadora.

Na Escola Municipal Carlos Raimundo Rodrigues, no bairro Tancredo Neves, 28 alunos especiais são atendidos, tanto na Sala de Recursos quanto na sala de aula comum, entre eles, o pequeno Gustavo Emanoel, de 4 anos. Sua família chegou em Boa Vista em fevereiro deste ano, com a criança ainda sem diagnóstico e com sérias dificuldades de interação social, a mãe Carla Pinheiro, 39, contou com a ajuda da escola para amenizar as dificuldades do pequeno.

“O Gustavo com mais de três anos ainda não falava e não interagia socialmente. Vim do Pará, sabendo que meu filho estava com algum problema, mas não sabia o que era. Chegando aqui, a escola foi a grande parceira, mesmo ainda sem o laudo do médico nos reunimos e decidimos colocá-lo para o atendimento na Sala de Recurso Multifuncional. O Gustavo mudou da água para o vinho em poucos meses de atendimento já interage melhor e fala de forma que já entendemos”, disse a mãe.

Ainda na escola Carlos Raimundo, o aluno Vinícius Medeiros, 10 anos, está sempre aos cuidados da cuidadora mas também está sempre rodeado pelos colegas de sala. Só não interage mais porque sua deficiência física o impossibilita de pular e brincar, mas não o impede de está todos dias na sala de aula comum, um direito seu, resguardado pela legislação e pelo município.

Centrinho – Atendimento Multiprofissional

Boa Vista conta hoje com uma equipe multiprofissional no Centro Municipal Integrado de Educação Especial, composto por pedagogos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, todos preparados para o atendimento das crianças deficientes.

Atualmente são atendidos no Centrinho, 165 crianças encaminhadas pela rede municipal de ensino, são alunos que tem deficiências ainda mais agravadas e precisam de atendimento de um profissional. O Centrinho disponibiliza um micro-ônibus para fazer o transporte das crianças para o atendimento. Já que a escola é quem encaminha as crianças, lá também é o ponto de espera pelo transporte.

21 de Setembro – Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

O Dia Nacional foi instituído em 1982 por iniciativa de movimentos sociais, mas só foi oficializado através da Lei Nº 11.133, de 14 de julho de 2005. A data foi escolhida para coincidir com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições. Ações especiais do Dia Nacional ocorrerão em todos os estados brasileiros.

Em Boa Vista, será promovida a quinta edição da Mostra de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. O evento será das 8h30 às 12h desta quinta-feira, 21, no Instituto Federal De Roraima (IFRR), Campus Boa Vista, com a exposição do trabalho desenvolvido com as crianças deficientes do município. Serão 290 jogos pedagógicos em exposição, onde cada uma das 57 unidades, levarão de 5 a 8 jogos fabricados pelos profissionais que atual no AEE.

