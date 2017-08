Município do Bonfim passa a integrar a Redesimples

O município de Bonfim está dando um importante passo para o processo de desburocratização empresarial. Por meio da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (Redesimples), os empresários contam agora com o sistema Integrador Estadual, que é um sistema unificado coordenado pela Junta Comercial (Jucerr) que permite a abertura, alteração, baixa e legalização de empresas.

O Termo de Cooperação Técnica, para integração do município ao sistema, foi assinado na noite dessa terça-feira, 29, na Câmara dos Vereadores do Bonfim, entre o Governo do Estado por meio da Junta Comercial (Jucerr) e Prefeitura do município, e tem como parceiro o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR).

De acordo com o prefeito do Bonfim, Joner Chagas, com a constituição de uma empresa usando o Integrador Estadual, o empresário economiza tempo e dinheiro, principalmente no diz respeito ao deslocamento para a capital Boa Vista.

“O Programa permite saber com antecedência sobre a viabilidade da abertura de uma empresa de qualquer porte, através de um único ambiente, ou seja, os empresários vão dar entrada aqui mesmo no Bonfim, diminuindo assim os custos e simplificando os procedimentos”, explicou.

O assessor da Diretoria Financeira do Sebrae-RR, Alberto de Almeida, participou da assinatura. Segundo ele, Bonfim só tem a crescer com a adesão ao Projeto, sobretudo, por ser um município de fronteira.

“Um evento dessa natureza, com as parcerias firmadas, gera a melhoria do ambiente de negócio, demonstra o esforço das instituições públicas e privadas no sentindo de gerar um melhor ambiente possível, para que os empresários possam fazer investimentos”, frisou.

O representante da Jucerr, Wanderlan Oliveira, ressaltou que o Integrador Estadual hoje é uma realidade em Roraima, atendendo os municípios de Boa Vista, Rorainópolis, Mucajaí e agora Bonfim. “Todo o processo pode ser acompanhado através de um único protocolo, desde a consulta de viabilidade até a sua constituição. Sem dúvida isso vai alavancar a economia local, pois abrir uma empresa vai ser mais fácil”, disse.

Rodrigo Rosa, Analista da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae-RR, enfatizou que o Sebrae é parceiro da Jucerr na implementação da Redesimples no estado, e na integração de outras entidades no sistema Integrador, como: SEFAZ, Corpo de Bombeiros, FEMARH, Vigilância Sanitária Estadual, Prefeituras Municipais, dentre outros.

“A proposta é que os empresários possam acessar os serviços no próprio município onde eles residem, sem precisar se deslocar. Outra ideia é usufruir do trabalho dos contadores locais, gerando assim emprego e renda”, explicou.

Redesimples

Entre os serviços oferecidos pelo Redesimples estão: consulta de viabilidade; Coleta eletrônica de informações, dados comuns fixados nacionalmente e registro e inscrições tributárias nas esferas federal, estadual e municipal, geração de documentos de registro, após verificação de consistência dos dados.

O licenciamento das atividades com informações prévias sobre os requisitos de licenciamento, conforme o grau de risco, mantidas pelos órgãos competentes do município e estado, também faz parte dos serviços.

Já as vantagens são: Procedimentos compatibilizados e integrados; Redução de exigências documentais; Garantia da linearidade do processo, da perspectiva do usuário; Entrada única de dados cadastrais e de documentos; Informações compartilhadas; Redução do tempo para registro e legalização de empresas; Aumento do número de formalizações de empresas e negócios e segurança na formalização de novas empresas.