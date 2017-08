Município de Iracema ganha Núcleo da Assembleia Legislativa

Com a implantação do Núcleo da Assembleia Legislativa em Iracema, o prefeito Jairo Sousa (PMDB) afirmou que está na expectativa de mudar algumas situações que envolvem crianças e adolescentes do município. A inauguração foi na tarde desta terça-feira, 22, e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), deputados estaduais, vereadores do município e comunidade.

As questões apontadas pelo prefeito se referem a gravidez na adolescência, envolvimento com drogas, entre outras problemáticas. “Essa situação já foi muito pior, mas diminuiu bastante. Buscamos parcerias na tentativa de reduzir essa problemática, mas tudo é muito burocrático, até que o presidente Jalser Renier nos apresentou um projeto com essa magnitude e não tínhamos como recusar esse apoio imprescindível para o município de Iracema, para o nosso povo”, contou Jairo.

Ele acredita que, a partir de agora, Iracema viverá outra realidade com a implantação do Núcleo da Assembleia. “Precisamos resgatar a cidadania das nossas crianças e adolescentes e dos idosos também, que precisam praticar uma atividade física ou até mesmo ocupar a mente fazendo um curso para melhorar a qualidade de vida”, disse o prefeito. Segundo ele, um mapeamento desse público será realizado para que o trabalho seja feito de maneira organizada e que jovens e idosos tenham um acompanhamento para que o Núcleo tenha um diagnóstico da realidade de cada participante.

O presidente da Assembleia, deputado Jalser Renier, afirmou que está levando uma oportunidade à população, por meio de cursos e atividades esportivas que o município jamais teria se não fosse o trabalho do Poder Legislativo. “O que me deixa mais alegre é porque temos o apoio da prefeitura, dos vereadores e da população de Iracema, para que esse momento fosse uma realidade”, ressaltou, lembrando que as pessoas têm que entender que a Assembleia está proporcionando educação, “que nada mais é do que a continuidade de um trabalho daqueles que acreditam que o futuro significa vida digna e de qualidade, e que podem fazer a diferença no mundo”, disse.

Jalser Renier afirmou as problemáticas que afetam o público jovem de Iracema serão trabalhadas, de maneira que as crianças, adolescentes, os jovens e idosos tenham um acompanhamento familiar e um amparo psicológico.

“Será uma nova realidade de gestão para as famílias, que precisam se sentir protegidas pelo nosso projeto e acreditem que tenham um futuro digno, diferenciado. Estudar é a realidade que trazemos para Iracema, que precisava dessa oportunidade”, ressaltou Jalser Renier, destacando que esse projeto oportuniza ainda a geração de emprego e renda, pois são mais de 20 profissionais do próprio município empregados no Núcleo.

O deputado Joaquim Ruiz (PTN), que tem a educação como uma de suas bandeiras de trabalho, disse que a implantação do Núcleo da Assembleia em Iracema é um sonho que está sendo concretizado e que o povo do município se realizará por meio dos serviços que estão sendo disponibilizados para aquela região. “Há tempos as nossas famílias não têm oportunidade alguma, e têm dificuldades de passar os filhos em um concurso, em um vestibular. Com esse trabalho da Assembleia, por meio da iniciativa do presidente Jalser Renier, vamos começar a oferecer essas oportunidades em todos os municípios do nosso Estado, o que irá aprontar as futuras gerações, que está preparando para o amanhã”, finalizou o parlamentar.

O Núcleo da Assembleia em Iracema conta com os programas Escola do Legislativo e Abrindo Caminhos, disponibilizando cursos de capacitação e preparatórios para concursos, além de atividades esportivas como judô e capoeira; futebol de areia, de campo e de salão; voleibol; handebol; atletismo; informática; inglês e espanhol. O Núcleo ainda disponibilizará os serviços do Procon Assembleia e do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher).

Para os interessados em participar de alguma dessas atividades, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede do Núcleo que fica localizado na rua Dr. Bernardo Saião, 1030 – Centro

Edilson Rodrigues