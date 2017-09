‘Mundo Senai’ oferecerá uma visão mais ampla sobre o universo da educação profissional

Nesta sexta-feira, 15, as unidades do Senai em todo o país abrirão suas portas a estudantes e empresários para apresentar os serviços de formação profissional oferecidos pela instituição. O evento é conhecido como Mundo Senai e tem como tema “conheça, experimente, participe”.

O objetivo do evento é criar oportunidades de interação e um ambiente ideal para o contato da comunidade com o conhecimento do universo das profissões, ajudando os jovens a decidir com mais segurança qual carreira profissional desejam seguir. O Mundo Senai também tem como público alvo a classe empresarial, informando o suporte que o sistema indústria dá para o desenvolvimento das empresas em cada região.

Em Roraima, o Centro de Educação Profissional Alexandre Figueira Rodrigues participará pela quarta vez do evento e está elaborando uma programação com orientação profissional e visitas guiadas aos laboratórios da instituição. A ação acontece no dia 15 de setembro, simultaneamente em todas as unidades do Brasil e os visitantes tem a oportunidade de ter uma visão mais ampla sobre o universo da educação profissional, inovação e tecnologia industrial. Além disso, o evento também contará com exposições em diversas áreas de atuação do SENAI Roraima, como Alimentos, Segurança do Trabalho, Confecção do Vestuário, dentre outras.

Estudantes, industriários, profissionais das áreas envolvidas e a comunidade em geral terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cursos e serviços oferecidos pela instituição. O SENAI Roraima estará aberto para visitação das 8h às 12h e das 14h às 18h, que fica localizada na Av. dos Imigrantes, 399, bairro Asa Branca, em Boa Vista.

Allynny Farias