Multivacinação: unidades básicas ficarão abertas até às 22h

A partir desta quarta-feira, 13, a Prefeitura de Boa Vista vai abrir unidades básicas de saúde em pontos estratégicos até às 22h, para dar oportunidade a quem não pode buscar as salas de vacina durante o dia. A ação faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação que teve inicio na última segunda-feira.

A Campanha tem como objetivo atualizar o cartão de vacina da população de todas as idades, com foco especial em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.De acordo com o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, 19 unidades básicas de saúde estarão abertas até às 22h, em datas programadas, apenas para vacinação.

“A vacina é o meio mais eficaz de se prevenir doenças, a maioria delas já erradicadas em nosso país. É importante que as pessoas que não tem tempo durante o dia procurem uma dessas unidades para atualizarem os seus cartões de vacina”, destaca.

Nas unidades que possuem salas de vacinas, mais de 10 tipos de vacinas estão sendo ofertados. Entre eles, vacinas contra Hepatite B, Rotavírus humano, Tríplice Viral, Tetra viral, Pneumocócica 10 valente e todas as outras vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde.

A dona de casa e artesã, Alzira Félix, já levou a filha de cinco meses, Valentina, para se vacinar na unidade 31 de março. Ela conta que sempre fica atenta nas datas. “Gosto de deixar a carteira de vacinação dela e do meu outro filho sempre em dia. É importante para prevenir doenças”.

Confira as datas das unidades que ficarão abertas até às 22h

UBS Santa Tereza | 13/09/2017

UBS Aygara Motta Pereira – Cidade Satélite | 13/09/2017

UBS Prof. Mariano de Andrade – Caranã | 14/09/2017

UBS Délio Tupinambá – Nova Cidade

14/09/2017

UBS Cauamé | 14/09/2017

UBS Raiar do Sol | 14/09/2017

UBS São Vicente | 15/09/2017

UBS Dr. Dimitri R. Grandez – Alvorada | 18/09/2017

UBS Dr. Sílvio Leite | 18/09/2017

UBS Equatorial | 18/09/2017

UBS Jorge André G. Vieira – Cidadão | 18/09/2017

UBS Cambará| 19/09/2017

UBS Asa Branca | 19/09/2017

UBS Olenka Macellaro – Caimbé | 19/09/2017

UBS Buritis | 20/09/2017

UBS Cinturão Verde | 20/09/2017

UBS Pricumã | 20/09/2017

UBS Lupércio L. Ferreira – Pintolandia | 21/09/2017

UBS Santa Luzia | 21/09/2017

Jamile Carvalho