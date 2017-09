Multivacinação: maioria dos cartões apresentados estavam atualizados com vacinas

Três escolas municipais da capital receberam neste sábado, 23, crianças e adolescentes para serem imunizadas contra diversas doenças e atualização de cartões de vacina. Os pais compareceram a etapa final da Campanha Nacional de Multivacinação em Boa Vista, que teve início no dia 11 e passou por diversas unidades de saúde, creches e escolas.

As escolas que receberam a campanha neste sábado foram escolhidas com base na demanda das regiões, Palmira de Castro, no bairro Professora Araceli Souto Maior; Ioladio Batista, no bairro São Bento e Laucides Inácio Oliveira, no Conjunto Pérola. Os atendimentos se iniciaram por volta de 13h e seguiram até às 17h.

“Fizemos esta ação no período da tarde porque verificamos em ações anteriores que o maior número de atendimentos era feito nesse período, pois muitos pais trabalham pela manhã até o meio dia. E assim pudemos atender um grande número de pessoas, para que recebessem a imunização, atualizassem seus cartões de vacina e manter a saúde de seus filhos”, afirmou a coordenadora municipal de Imunização, Márcia Figueiredo.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 360 doses foram aplicadas, um número baixo , porém se considerarmos que a campanha de multivacinação teve intuito maior de atualização a campanha foi muito positiva. “A grande maioria dos pais e responsáveis que compareceram estavam c o cartão em dia das crianças e adolescentes e foi feita somente a avaliação do cartão e anotação do comparecimento dessas pessoas” destacou a coordenadora. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças, e o cartão de vacina é que comprova que uma pessoa está imunizada, além de indicar quando os esquemas vacinais devem ser renovados.

A dona de casa Valdineia Oliveira é moradora do bairro Operário e foi até o Araceli para imunizar seus seis filhos, com idades de 07 a 13 anos. “Eu trouxe todos eles porque quero que eles tenham boa saúde e não fiquei doentes por motivo algum. Também quero manter atualizado o cartão de vacina deles”, disse.

Durante toda a campanha, a Prefeitura ampliou o acesso à vacinação em unidades estratégicas até 22 horas, além das ações de vacinação nas escolas, creches e outras instituições. Para os que não conseguiram comparecer às unidades de saúde durante a campanha, as vacinas são disponibilizadas nas unidades básicas de saúde durante todo o ano, incluindo as 4 unidades com atendimento até meia-noite.