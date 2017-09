Multivacinação: crianças de creches em Boa Vista começam a receber imunização

A Campanha Nacional de Multivacinação continua em Boa Vista com uma série de ações para ampliar a cobertura vacinal da população. A maior preocupação é alcançar principalmente crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, que dependem dos pais para se vacinarem.

A partir desta terça-feira, 19, os profissionais do Centro Municipal de Imunização – CMI começam a atender as crianças de 2 a 4 anos nas Casas Mãe da capital. Mais de 3 mil crianças devem ser imunizadas nas creches da prefeitura.

Na terça-feira, 19, serão atendidas as crianças das Casas dos bairros Centenário, das 8h30 às 11h30 e do Senador Hélio Campos, das 14h30 às 17h30. A programação segue nos dias 21 e 22, nas creches James Macellaro Thomé, no Centenário, Vila Jardim, no Cidade Satélite, Pintolândia e Waldinete de Carvalho, no Silvio Botelho.

Todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde estão disponíveis durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. A campanha é uma estratégia para intensificar a atualização da situação vacinal da população de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias).

De acordo com o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, é necessário que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes para se imunizar. “Neste período de campanha são oferecidas as vacinas de rotina para ampliação da cobertura vacinal. Crianças e adolescentes dependem dos pais para serem imunizados, por isso, pedimos que os pais compareçam nas unidades com seus filhos”, destaca o secretário.

Já na quarta-feira, dia 20, os profissionais devem imunizar a população das igrejas Assembleia de Deus, nos bairros Araceli, Pérola e Jardim das Copaíbas.

Este ano, a prefeitura de Boa Vista adotou uma estratégia diferenciada para atender a população. Além das quatro unidades básicas de saúde que funcionam até meia noite, mais 19 unidades estão disponibilizando as doses das vacinas até às 22h, em dias diferenciados.

Jamile Carvalho