Multivacinação: campanha já imunizou mais de 2 mil crianças

Desde que iniciou, no dia 19 deste mês, a Campanha de Multivacinação já atendeu cerca de 5 mil crianças com a atualização da caderneta de vacinação. Dessas, um total de 2.368 estavam com vacinas pendentes e precisaram ser imunizadas. Só no último sábado, dia “D” de mobilização, foram vacinadas 1.883 crianças. A campanha segue até o dia 30 de setembro em todo país. Em Boa Vista, o atendimento é feito em 25 unidades básicas de saúde.

O objetivo da Campanha de Multivacinação é ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de crianças menores de 5 anos de idade (0 a 4 anos 11 meses e 29 dias) e crianças e adolescentes de 9 anos a menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

Durante a campanha estão disponíveis vacinas contra Hepatite A, Tríplice Viral, Tetra Viral, Penta, DTP, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, meningocócica C, Difteria e Tétano, febre Amarela e HPV. O Ministério da Saúde disponibilizou 34 mil doses de vacinas.

O esquema de vacina contra a poliomielite passou a ser feito por meio de três doses de vacina injetável (aos 2, 4 e 6 meses) e mais duas doses orais, em gotas. “Até o ano passado, o esquema era feito com duas doses injetáveis e três orais. A mudança atende a uma recomendação da Organização Mundial de Saúde”, explicou Márcia Figueiredo, coordenadora do Centro Municipal de Imunização.

No caso da vacina contra o HPV, este ano o esquema vacinal passou de três para duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. O esquema anterior, no entanto, continua valendo para crianças e mulheres com HIV em idade entre 9 e 26 nos.

Já para a vacina meningocócica, aplicada contra doenças que causam inflamação das meninges, a mudança ocorreu no reforço. Antes era feito aos 15 meses. A partir de agora, pode ser feito aos 12 meses. Há possibilidade, no entanto, de o reforço ser feito até 4 anos. Para a vacina pneumocócica, houve também uma mudança: agora são dois, em vez de três reforços.

Jéssica Costa