Mulheres realizam exames de prevenção pela primeira vez graças à Carreta da Mulher

Graças à Carreta de Saúde da Mulher, mulheres realizam pela primeira vez exames de prevenção ao câncer de mama e outras doenças. Nesta quinta-feira, 19, a ação, que integra o Outubro Rosa, foi realizada na região do João de Barro, próximo ao bairro Cidade Satélite, zona oeste de Boa Vista. Os atendimentos da unidade móvel seguem neste sábado, na sede do Rede Cidadania, durante a Caravana do Servidor.

O Governo do Estado, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), tem levado atendimentos de saúde para as regiões mais distantes da capital. As moradoras receberam atendimentos de mamografia e ultrassonografia da Carreta de Saúde da Mulher, pela Sesau, com 80 atendimentos diários, além de consultas com clínico geral e ginecologista que, nesta quinta-feira, realizaram mais de 100 atendimentos.

A dona de casa Alcilene Nunes nunca tinha feito uma mamografia, embora sentisse muita dor no seio. “Eu procurei um hospital, cheguei a fazer um ultrassom, mas foi só isso. Hoje, aqui na carreta, vou fazer a mamografia”, conta.

Enquanto aguardava para ser atendida, Maria Jucineide Silva falou sobre como é importante que o Governo leve essas ações até os moradores. “Com filhos, é difícil sair de casa, então é ótimo que a carreta esteja aqui, assim podemos resolver tudo em um dia só e perto da nossa casa”, diz.

Desde o início do mês, a ação já passou pela região do Pedra Pintada, do Monte das Oliveiras e do Jardim das Copaíbas. Até o dia 31, a ação deve passar pela Base Aérea e pelo Centro de Referência da Saúde da Mulher, para proporcionar o acesso a exames de prevenção ao máximo de mulheres possível.

“O Governo do Estado tem se empenhado em levar essa ação aos bairros e municípios mais distantes e desassistidos. Com isso, estamos levando dignidade as mulheres que cuidam tanto dos outros e muitas vezes esquecem de si”, ressaltou o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Borba.

Caravana do Servidor

No próximo sábado, 21, a partir das 9h, a Carreta da Mulher estará na sede do programa Rede Cidadania, no bairro Santa Tereza, no cruzamento da avenida São Sebastião com Ataíde Teive. Além da carreta, serão ofertados atendimentos em oito especialidades: oftalmologia, ginecologia, cardiologia, urologia, dermatologia, clínica geral, pediatria e mastologia. Também será disponibilizada uma farmácia, ótica, exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) e eletrocardiograma, ecocardiograma.

Balcão de Ferramentas

Além do atendimento de saúde, a ação itinerante realizada pelo Governo do Estado durante o Outubro Rosa inclui o programa Balcão de Ferramentas, que já realizou 100 atendimentos e 20 pré-cadastros. A ação disponibiliza crédito de até R$ 3 mil para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios destinados à produção de bens, serviços e geração de renda.

Durante estas ações, foram cadastrados moradores dos bairros Pedra Pintada, Monte das Oliveiras, Jardim das Copaíbas, Vila Jardim e João de Barro na ação desenvolvida por meio da parceria entre Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima). ​