Mulheres Mil: curso de Informática Avançada beneficiará 20 reeducandas

O Programa Mulheres Mil do Campus Boa Vista (CBV-IFRR) continua beneficiando as reeducandas da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista. Desta vez, serão capacitadas 20 mulheres com o curso de Informática Avançada. A capacitação terá início no dia 24 de abril, com previsão para encerramento em 10 de maio, somando 40 horas. O curso será realizado dentro do sistema prisional, das 8h às 12h.

O curso de extensão visa qualificar as mulheres para exercerem as funções de natureza técnica complexa na área da informática, contribuindo, dessa forma, para a sua inserção no mercado de trabalho, formal ou informal.

O critério para a participação no curso é ter conhecimentos básicos ou já ter participado do curso de Informática Básica ofertado pelo programa anteriormente.

Para a realização de mais essa ação do Programa Mulheres Mil, a Diretoria de Extensão do CBV conta com a parceria da Coordenação Estadual de Políticas para Mulheres, da Secretaria de Estado e Bem-estar Social (Setrabes), que demandou essa e outras demandas a serem atendidas.

Mulheres Mil

O Programa Mulheres Mil tem como público-alvo mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social. Ele visa, entre outros objetivos, potencializar os processos de autoconhecimento e fortalecimento da autoestima da mulher; utilizar ferramentas que podem melhorar o conhecimento técnico com vistas à qualificação profissional; perceber os processos de socialização em diferentes ambientes sociais.

Virginia Albuquerque