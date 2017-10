Mulheres do Vila Jardim recebem atendimentos sociais e de saúde

Depois de passar pelos bairros Pedra Pintada, Monte das Oliveiras e Jardim das Copaíbas, a ação do Governo do Estado em alusão ao Outubro Rosa, que está levando atendimentos sociais e de saúde para os bairros mais distantes de Boa Vista, está nestas segunda e terça feiras (16 e 17) no Residencial Vila Jardim, bairro Cidade Satélite.

As quase três mil famílias moradoras do local estão recebendo atendimentos de mamografia e ultrassonografia da Carreta Saúde da Mulher, pela Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), com 80 atendimentos diários, além de consultas com clínico geral e ginecologista que, nesta segunda-feira, realizaram 120 atendimentos.

A dona de casa Elissandra Aparecida Jerá, de 35 anos, foi acompanhada de três dos seis filhos para realizar a ultrassom da mama. “Já tive um problema, por isso quero fazer o exame e confirmar se está tudo bem. E com o atendimento na porta de casa fica bem mais fácil, principalmente para quem tem filho”, garantiu.

A população também pode buscar informações do Programa Balcão de Ferramentas, desenvolvido por meio da parceria entre Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima).

O casal Cristiane dos Reis Nascimento e Juarez Laurentino Júnior aproveitou a oportunidade para buscar informações sobre o Balcão e, quem sabe, abrir um negócio próprio. “Queremos abrir um local para vender lanche, por isso viemos buscar essas informações, porque se fosse buscar financiamento de outras instituições, não conseguiríamos”, disse Juarez.

A Setrabes, por meio da Coordenação de Políticas Públicas para Mulheres, oferece também atendimentos sociais e jurídicos para as mulheres, que também têm à disposição corte de cabelo e atendimento de manicure.

A ação continua nesta terça-feira, 17, a partir das 9h, em frente ao Colégio Militar Estadual Irmã Maria Teresa Parodi.

