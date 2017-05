Mudanças no Estatuto do Desarmamento – Josué Berlesi

Após praticamente treze anos de vigência da Lei 10.826 o decreto 8.935 publicado no dia 19 de dezembro de 2016 promoveu importantes alterações na política de controle de armas. Na prática, houve um aumento do prazo para renovação de registro de arma passando de três para cinco anos. A medida elaborada pelo Ministério da Justiça, apesar de positiva, não é exatamente uma originalidade, dado que no governo anterior já havia uma nota técnica apontando para a necessidade de ampliação dos prazos de renovação (http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/09/29/interna_nacional,692879/governo-dilma-rousseff-propoe-afrouxar-o-estatuto-do-desarmamento.shtml).

Em realidade a publicação do citado decreto visa diminuir o descontrole das armas de fogo em circulação no país em virtude da aplicação do Estatuto do Desarmamento. Em janeiro de 2017, de acordo com os dados oficiais disponíveis, cerca de 96% das armas cadastras junto ao Sistema Nacional de Armas (Sinarm) estava em situação irregular gerando, em tese, a criminalização de seus proprietários com base no artigo 12 do Estatuto (posse ilegal de arma). Conhecedor dessa realidade, o STJ acabou por firmar entendimento de que, a depender de cada caso, o registro vencido de uma arma de fogo configuraria infração administrativa e não mais crime. Como é sabido, em 2010 o Sinarm contabilizava 8.974.456 armas registradas e em 2017 são apenas 314.917, sendo assim, mais de 8,5 milhões de armas migraram para ilegalidade.

A falta de renovação dos referidos registros se deve a diferentes fatores que vão desde o custo dos testes de aptidão até a falta de capilaridade das delegacias de Polícia Federal, as quais somam apenas 121 unidades em todo território nacional. Além disso, em determinados estados, contribui para o agravamento da situação o baixo número de instrutores de tiro e psicólogos credenciados para aplicação dos exames exigidos pelo Estatuto. Apenas para citar dois exemplos em regiões diferentes do Brasil, vale mencionar que em todo estado do Amazonas existem somente seis instrutores de tiro credenciados pela Polícia Federal e estabelecidos unicamente em Manaus, ao passo que em São Paulo são cerca de 255 profissionais espalhados por diversos municípios do estado.

Apesar de ser uma medida importante no sentido de amenizar a situação de ilegalidade das armas em mãos da sociedade civil, o referido decreto não será suficiente em determinados contextos do país. A manutenção da exigência de renovação de registro exclusivamente nas delegacias da Polícia Federal continuará afetando a população mais carente que não dispõe de recursos para arcar com o mero deslocamento até as sedes do Sinarm como é caso das populações ribeirinhas no interior da Amazônia. Nesses casos o ideal seria o estabelecimento de convênios com as policias estaduais que estão presentes em cada município brasileiro.

É especialmente na Amazônia que se concentram os “caçadores de subsistência” categoria definida por lei e contemplada no Estatuto com o direito de abater a fauna silvestre para o sustento próprio e familiar. Sabidamente os caçadores de subsistência vivem em regiões isoladas e encontram-se em situação de vulnerabilidade, logo, não é minimamente razoável exigir dos mesmos um deslocamento absolutamente oneroso até as sedes do Sinarm unicamente para protocolar documentos de renovação de registro, deslocamento esse que, em muitos casos, é feito por via fluvial, demandando vários dias de viagem. Em todo caso, o decreto 8.935 é um primeiro passo e abre caminho para uma legislação mais razoável que gere um controle efetivo das armas em circulação no país sem implicar em uma criminalização em massa como no caso do Estatuto.

(*) Josué Berlesi, docente na UFPA.