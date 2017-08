Mucajai realiza I° Feira de Artesanato em setembro

Com o objetivo de fomentar e promover o artesanato e a produção de trabalhos manuais, a prefeitura de Mucajai realiza, de 14 a 16 de setembro, a I Feira de Artesanato do município, na Praça Chaguinha Bahia Aguiar.

Ao todo foram disponibilizadas 30 barracas, onde serão expostas peças produzidas por artesãos rurais e urbanos da região.

De acordo com a prefeita, Eronildes Lopes, a feira é um projeto que visa fomentar não somente a produção artesanal local, mas também a geração de renda e a valorização dos artesãos.

“A feira, além de ser uma oportunidade para o artesão aumentar a renda de sua família, é também uma forma de o município ofertar cultura, lazer e entretenimento à população”, afirma a prefeita.

Para expor na feira, os interessados precisam fazer um cadastro prévio junto à Prefeitura. Essas informações irão compor um banco de dados, onde a gestão poderá acompanhar e auxiliar todos os trabalhadores do setor.

Além do artesanato, o visitante terá um amplo espaço para conhecer as potencialidades do município, degustar comidas típicas regionais e participar das oficinas e palestras ofertadas aos interessados.

Para a efetiva realização da I Feira de Artesanato, a prefeitura de Mucajai conta com o importante incentivo da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) e do apoio do deputado federal Édio Lopes.

Salete Giacomet