Mucajaí: prefeita Nega toma posse e promete priorizar saúde, educação e infraestrutura

Eleita com 4.746 votos (48,87% dos eleitores) Eronildes Aparecida, conhecida como Nega é a nova prefeita de Mucajaí. Neste primeiro domingo (01) de 2017, ela e a vice-prefeita Zilma Rufino tomaram posse em solenidade realizada no ginásio de esportes Francinaldo Conceição da Silva, em Mucajaí. Centenas de pessoas acompanharam o primeiro momento da gestora municipal que é forte aliada do deputado federal Edio Lopes também do Partido da República (PR).

Em seu discurso de posse, a prefeita afirmou que tratará como prioridade em seu governo as áreas de saúde, educação e infraestrutura. “Vamos trabalhar para garantir saúde e educação em primeiro lugar, nossa preocupação sempre foi para desenvolver ações em que as crianças tenham condições adequadas para estudar, com infraestrutura nas escolas, merenda de qualidade e professores qualificados. Nos próximos quatro anos, vamos fazer uma administração com responsabilidade, com a ajuda de Deus, dos nossos amigos e do povo que nos elegeu”, afirmou.

Com a parceria do deputado Edio Lopes, a prefeita terá a contribuição para conseguir recursos federais e investir em segmentos prioritários para restabelecer Mucajaí. “Vamos conduzir a prefeitura com prudência, buscando fazer o melhor para o povo de Mucajaí e com um planejamento detalhado de nossas ações, pois queremos promover uma gestão pública comprometida com a modernidade e eficiência. Fico feliz porque sei que teremos apoio em Brasília para contribuir com nossa gestão”, contou a prefeita.

Os deputados federais Remídio Monai, presidente do PR em Roraima, Jhonatan de Jesus (PRB) e a deputada estadual Aurelina Medeiros, além de vereadores e da população, também prestigiaram esse importante momento para o desenvolvimento de Mucajaí.

Parceria

Edio Lopes será um importante parceiro da nova Prefeitura de Mucajaí. Hoje deputado federal por Roraima, Edio iniciou sua carreira política em Mucajaí e como esposo da atual prefeita conhece bem a necessidade da população local. Com a vitória de Nega muitos projetos em parceria com o parlamentar já começaram a aparecer e vão se concretizar no decorrer do ano, uma delas está relacionada a implantação de energia rural em vicinais de Mucajaí.

Ele também é um dos autores da emenda que custeia as obras do Complexo Cenográfico Estevam Santos e do Centro de Convenções. Duas importantes obras que prometem alavancar o cenário cultural de Mucajaí.

Secretários Municipais de Mucajaí

Durante a posse a prefeita Nega também anunciou a composição de secretariado municipal que vai atuar em sua gestão na Prefeitura de Mucajaí. Foram anunciados: Elândia Gomes de Araújo, chefe de gabinete e o advogado Francisco Feliciano da Conceição para a Procuradoria Geral do Município. Para o cargo de secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças e Meio Ambiente o economista Paulo Roberto de Oliveira Vasconcelos, já a secretaria municipal de Educação o professor Dezinho Alves de Oliveira, para a secretaria municipal de saúde a gestora de sistema de informação Ana Regina Campos Barreto, na secretaria de Cultura, Esporte e Turismo o professor Jadson Nunes Melo, na secretaria de Administração José Cravino de Oliveira Filho, a teóloga e docente do ensino superior Francisca Erlen Eduardo de Andrade na secretaria de Assistência Social, para a secretaria municipal de Agricultura, obras e infraestrutura, Sebastião Nunes Cruz Neto, assumiu o departamento de Logística e Patrimônio, Francisco Rodrigues da Silva, para a diretoria do departamento de Convênios, Meire Laranjeira de Souza, para chefe do Controle Interno, Evaldo Thomes.