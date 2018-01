Mucajaí: Centro Regional de Educação tem novo gestor

Foi realizada, na manhã dessa sexta-feira, 26, a posse do novo gestor do Centro Regional de Educação, no município de Mucajaí. Quem assumiu o cargo foi o professor Antônio Nilson de Almeida.

O Centro funciona como uma representação da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) na região, atendendo aos municípios de Mucajaí e Iracema.

De acordo com o gestor empossado, a meta é fazer uma administração participativa. “Vamos tentar desenvolver uma gestão democrática e participativa. Procuraremos ir diretamente às escolas, trabalhar com os gestores, verificando as necessidades, e levar essas questões para a Seed, já que esse é o nosso papel, ser o elo entre as escolas do interior e a Secretaria”, explicou Almeida.

A diretora do Departamento de Educação Básica, Graciela Ziebert, destacou a importância do Centro para o desenvolvimento da Educação na região. “O Centro nos ajuda a ter esse contato mais próximo com as escolas do interior, e essa nova administração com o Nilson vem para aprimorar esse trabalho que é desenvolvido”, destacou.

Dina Vieira