MS lança campanha de saúde da população negra com foco na capacitação permanente

Para homenagear o Dia da Consciência Negra, o Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos lançaram nesta terça-feira, 21, uma nova campanha de saúde voltada para a população negra. Com o slogan “O SUS está de braços abertos para a saúde da população negra”, a iniciativa tem o objetivo de assegurar garantir o atendimento ético humanizado e de qualidade a todos os usuários do SUS, e, em especial, às pessoas negras e pardas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, presidiu o evento, e a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, enviou o secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo, para representar o MDH.

O evento marca o esforço do Ministério da Saúde na promoção da equidade e enfrentamento à discriminação nas instituições e serviços do SUS. A população negra representa 54% dos brasileiros e possui indicadores que demonstram situações de vulnerabilidades, como maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas. Entre as doenças mais comuns nesta população estão anemia falciforme, diabetes mellitus (tipo II) e hipertensão arterial.

Na avaliação do ministro Ricardo Barros, com a informatização e a obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça/cor do usuário em todos os sistemas de informação do SUS, o Ministério da Saúde vai conseguir informações para transformar em dado gerencial para a saúde. “A saúde tem muitos dados, muitos formulários e muitas informações, mas que não são articuladas para se produzir referência para a tomada de decisões”, observou. Segundo ele, todo esforço está sendo feito no sentido continuar avançando naquilo que for possível. “O que queremos é apoiar e integrar essas pessoas cada vez mais ao sistema e permitir que haja uma equidade no atendimento”.

Para o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Hiran Gonçalves, o lançamento de uma campanha de saúde voltada para a população negra é algo muito importante também para o SUS por que é impossível desenvolver políticas eficazes de saúde se não se tem dados epidemiológicos adequados para formular essas políticas. “A população negra não é vulnerável apenas à anemia falciforme, mas também ao diabetes, ao glaucoma e à retinopatia diabética. E, nesse sentido, as ações têm que ser focadas para que sejam efetivas e duradouras”, ponderou.

Já a secretária de Gestão Estratégica e Participativa, Gerlane Baccarin, afirmou que participar do lançamento da campanha voltada para uma política nacional e integral da saúde da população negra é algo que engrandece o SUS. Ela lembrou que o evento está no seu terceiro plano operativo. “O principal ponto de ganho nessa campanha foi a obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça/cor em todos os sistemas informatizados do Ministério da Saúde”, destacou.

Com o preenchimento desse quesito, que era uma luta antiga dos gestores que trabalham nessa política, e com todos os dados abastecidos no sistema, o que deve ocorrer até 2018, o Ministério da Saúde espera uma diminuição nas subnotificações e o trabalho mais centralizado nas doenças que atingem a saúde da população negra no Brasil.

A população negra representa 54% dos brasileiros e detém indicadores que demonstram situações de vulnerabilidade no que diz respeito às doenças crônicas e infecciosas, tais como a anemia falciforme, o diabetes mellitus (tipo 3), a hipertensão arterial e a deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, 29,7% da população de cor clara avaliam sua saúde entre muito ruim e regular. Quando se trata da população negra e parda, esse índice sobe para 37,8%. Cinco mil profissionais de saúde serão treinados com cursos e capacitação para o atendimento primário em comunidades quilombolas.

Somente a partir deste ano foi instituída a obrigatoriedade da especificação do quesito cor/raça no preenchimento das fichas cadastrais para os usuários do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, após a adequação dos sistemas, será possível construir um perfil epidemiológico por raça/cor no Brasil.

Benné Mendonça