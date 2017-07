MPRR vai investigar mortes de pacientes no HGR

A morte de 14 pessoas que estavam internadas no Hospital Geral de Roraima (HGR) em menos de 24h motivou o Ministério Público do Estado de Roraima, (MPRR), a instaurar notícia de fato nesta terça-feira, 25, para investigar as causas dos óbitos ocorridos nos últimos dias na unidade hospitalar.

Entre as medidas adotadas, a promotora de Justiça de Defesa da Saúde, Jeanne Sampaio, requisitou à Delegacia Geral de Polícia a instauração de inquérito policial para apurar as mortes ocorridas no período de 18 a 25 deste mês no local.

O MPRR também requisitou à direção do hospital que envie no prazo de 10 dias relatórios técnicos da Unidade de Vigilância Epidemiológica, Comissão de Verificação de Óbito, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e da Coordenação de Enfermagem e Serviço Social sobre os fatos ocorridos.

Segundo a promotora de Justiça, Jeanne Sampaio, as causas dos óbitos precisam ser esclarecidas com urgência. “O elevado número de mortes requer uma investigação e resposta adequada aos fatos. O HGR atende dezenas de pacientes todos os dias e isso requer cuidados extremos“, destaca a promotora.

A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde solicitou ainda, a instauração de sindicância por parte do Conselho Regional de Medicina, bem como requisitou à Vigilância em Saúde do Estado e Vigilância Epidemiológica do Município informações técnicas relativas aos óbitos no prazo de 10 dias.