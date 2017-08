MPRR realiza XIV Processo Seletivo para Estágio em Direito

As inscrições do XIV Processo Seletivo para preenchimento de vagas do estágio extracurricular na área de Direito do Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), já estão abertas. Os interessados devem realizar a inscrição no site www.mprr.mp.br, até às 23h59min do dia 29/08.

São ofertadas dez vagas, sendo duas destinadas às minorias étnico-raciais e uma para pessoa com deficiência, a serem preenchidas na Capital, Boa Vista. Os aprovados além do número de vagas formarão cadastro de reserva, podendo ser convocados e designados, no decorrer do prazo de validade do certame.

Podem se inscrever e realizar a prova os acadêmicos que estejam cursando qualquer período ou ano do curso de bacharelado em Direito, em escolas oficiais ou reconhecidas pelo MEC. Porém, o candidato aprovado, se designado, deverá está cursando, no mínimo, o 5º semestre ou o equivalente, além de preencher demais requisitos constantes no edital regulador.

A inscrição somente será validada mediante apresentação do formulário de inscrição preenchido on-line e impresso, acompanhado da cópia da cédula de Identidade e CPF; duas fotos 3X4 recentes; duas latas de leite em pó integral de 400 gramas.

Os documentos e produtos alimentícios devem ser entregues até do dia 30/08, das 8 às 12h e das 14h às 17h30, na Biblioteca do edifício-sede do MPRR, localizada na Av. Santos Dumont, nº 710, térreo, Bairro São Pedro. Na ocasião, o candidato receberá o comprovante que o habilitará para participar do certame.

As provas serão realizadas no dia 03/09, das 9h às 13h, em local a ser definido.

Bolsa-auxílio

O estagiário receberá mensalmente bolsa no valor de R$ 1.100,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 100,00, com jornada de atividade em estágio 4 horas diárias e 20 horas semanais.

O prazo do estágio será de até 12 meses. Caso haja interesse do Órgão Ministerial, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de compromisso por mais uma vez, respeitado o limite máximo de dois anos.

Confira à íntegra do Edital 001/2017 no link https://www.mprr.mp.br/uploads/EDITAL_001_17_DIREITO.pdf