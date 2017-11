MPRR homologa resultado final do XIV Processo Seletivo para o estágio

A homologação do resultado final, por ordem de classificação, dos candidatos aprovados no XIV Processo Seletivo para o estágio em Direito do Ministério Público do Estado de Roraima já está disponível no portal do MPRR, www.mprr.mp.br.

O resultado foi divulgado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira, 7, e, conforme a publicação não cabe recurso.

Este ano, em razão da grande quantidade de estudantes inscritos no XIV Processo Seletivo, o MPRR arrecadou 762 latas de leite em pó que serão destinadas para doação

Os dez primeiros colocados, quando designados, deverão estar cursando no mínimo o 5º semestre ou o equivalente e preencher demais requisitos constantes no edital regulador.

Os aprovados além do número de vagas ofertadas formarão o cadastro de reserva, podendo ser convocados e designados no decorrer do prazo de validade do seletivo.

Bolsa-auxílio

O estagiário receberá mensalmente bolsa de R$ 1.100,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 100,00, com jornada de atividade em estágio de 4 horas diárias e 20 horas semanais.

O prazo do estágio será de até 12 meses. Caso haja interesse do MPRR, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de compromisso por mais uma vez, respeitado o limite máximo de dois anos.