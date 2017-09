MPRR divulga gabarito preliminar do Seletivo para estágio em Direito

O gabarito preliminar das questões objetivas do XIV Processo Seletivo para o estágio em Direito do Ministério Público do Estado de Roraima já está disponível no portal do MPRR, www.mprr.mp.br. O certame ocorreu na manhã do último domingo, 3, e contou com a participação de 337 candidatos, dos 380 inscritos, entre eles, duas pessoas com deficiência.

A presidente da comissão organizadora do Processo Seletivo e promotora de Justiça, Carla Pipa, destaca que este ano, devido a grande participação de estudantes, foi arrecadado no ato da inscrição o número recorde de produtos para doação. “São 762 latas de leite em pó que serão destinadas para entidades filantrópicas de Roraima”, destaca.

Os candidatos estão concorrendo a dez vagas, sendo duas destinadas às minorias étnico-raciais e uma para pessoa com deficiência. Os aprovados, no ato da designação deverão estar cursando no mínimo o 5º semestre ou o equivalente, e preencher demais requisitos constantes no edital regulador.

Ainda de acordo com Carla Pipa, os aprovados além do número de vagas ofertadas formarão o cadastro de reserva, podendo ser convocados e designados no decorrer do prazo de validade do seletivo. “É importante que os candidatos se mantenham atentos quanto aos editais para estarem informados a respeito do andamento do Processo Seletivo”, reitera a promotora de Justiça.

Bolsa-auxílio

O estagiário receberá mensalmente bolsa de R$ 1.100,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 100,00, com jornada de atividade em estágio de 4 horas diárias e 20 horas semanais.

O prazo do estágio será de até 12 meses. Caso haja interesse do MPRR, o estágio poderá ser prorrogado mediante renovação do termo de compromisso por mais uma vez, respeitado o limite máximo de dois anos.