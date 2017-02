Mozarildo Cavalcanti recebe Comenda Orgulho de Roraima na Assembleia Legislativa

A primeira sessão ordinária de 2017 da Assembleia Legislativa de Roraima aconteceu na manhã desta quinta-feira, 16, e foi marcada pela entrega da Comenda Orgulho de Roraima ao ex-senador Mozarildo Cavalcanti. A homenagem foi indicação do presidente da Casa, deputado JalserRenier (SD) e do 1º vice-presidente, deputado Coronel Chagas (PRTB).

Antes da entrega da comenda, houve um culto ministrado pelo sargento Leandro Gentil Góes, presidente da União dos Militares Cristãos Evangélicos de Roraima, com mensagens de paz e cânticos apresentados pelos militares Jackson Amaral e Matheus Ribeiro.

Góes ressaltou que a intenção da União dos Militares é abençoar todas as forças e trabalhos em órgãos públicos. “É orar, pedir a Deus, rogar ao Senhor, as bênçãos para esta Casa para que o ano de 2017 seja abençoado, que tudo ocorra bem e as coisas que forem acontecendo sejam direcionadas a Deus”, disse.

Para o deputado Evangelista Siqueira (PT), toda forma de manifestação religiosa é válida no ambiente parlamentar. “O melhor é aproveitar as possibilidades de mensagens de paz e espiritualidade. Por vezes vivemos nessa Casa momentos de acirramento, de discussão de ideias, sempre no campo de aprovação de leis e isso, às vezes, cria tensões e, se pudermos incrementar na nossa rotina momentos de espiritualidade, teremos muito a ganhar”, comentou.

Após o culto, a sessão foi transformada em Comissão Geral para entrega da comenda à Mozarildo Cavalcanti que relembrou um pouco da sua trajetória política.“Quando fui eleito a primeira vez como deputado federal, éramos Território Federal, e minha grande luta foi transformar Roraima em Estado. Resolvi me candidatar e tive a honra de ser o autor da proposta de transformar Roraima em Estado”, recordou. Ele contou ainda sobre a criação do Poder Legislativo e Judiciário, como frutos dessa transformação. “Me sinto muito feliz em ver a Assembleia, depois de todos esse anos, funcionando, trabalhando em benefício do povo e isso, pra mim, me leva a ter sempre essa grande lembrança”, prosseguiu.

Mozarildo Cavalcanti foi o primeiro roraimense formado em Medicina e um dos fundadores da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e da Escola Técnica, hoje o Instituto Federal de Educação de Roraima. “Nessa parte institucional o Estado avançou muito, dando oportunidade ao povo de ter acesso àJustiça, de falar com seus representantes aqui”, falou.

Para que o Estado consiga mais avanços – segundo Cavalcanti, o Executivo Estadual teria que apresentar um plano de ação para tirar Roraima da chamada economia do contracheque. “Porque o contracheque não dá para todo mundo e termina que fica um Estado meio fictício. Então, precisa que o Governo do Estado use todos os seus meios para ter um planejamento e uma execução desse planejamento”, frisou.

Conhecedor da história de Roraima, Mozarildo Cavalcanti citou maneiras de fazer com que o Estado desenvolva a economia como, por exemplo, a produção de grãos e o fomento à Pecuária.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado JalserRenier, lembrou momentos marcantes na vida pessoal e política com o ex-senador, alguns deles, histórias contadas pela mãe na infância. “Eu, particularmente, gosto de pensar no senador Mozarildo Cavalcanti como o homem que trouxe para Roraima a possibilidade dos nossos filhos cursarem o ensino superior em uma Universidade pública, Federal, forte e consolidada”, afirmou.

O vice-presidente, Coronel Chagas, achou justa a homenagem ao ex-senador e ressaltou sua contribuição ao desenvolvimento local. “Um homem que tem a sua vida dedicada ao estado de Roraima, quer seja como um professor, como médico, como servidor, como político. Trouxe muitas conquistas para Roraima a começar pelo seu trabalho como médico e atuação como deputado constituinte”, realçou.

O deputado Joaquim Ruiz (PTN) parabenizou todos os colegas pela aprovação da Comenda e afirmou que sua amizade com o ex-senador tem mais de 40 anos. “Talvez, aqui dos parlamentares, eu seja o único a conhecer a história viva desse político que orgulha Roraima, um homem íntegro”, iniciou. Ele lembrou momentos vividos durante a Ditadura Militar, as lutas para trazer ao Estado o acesso a Educação Superior e Técnica e afirmou que a história de Cavalcanti é um legado para as próximas gerações.

Yasmin Guedes