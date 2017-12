Movimentos sindicais realizam Ato Público contra a reforma da Previdência

Movimentos sindicais e sociais realizam nesta terça-feira, 5, em Boa Vista, uma Manifestação Pública contra a reforma da Previdência. O Ato segue programação da paralisação nacional e as atividades começam com panfletagem no terminal de ônibus do centro da capital, no Terminal do Caimbé e na av. Jaime Brasil, das 6h às 9h.

No período da tarde, a partir das 15h, a concentração dos manifestantes será na av. Capitão Ene Garcez, em frente da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Daí os servidores saírão em carreata pela av. Capitão Ene Garcez, av. Brigadeiro Eduardo Gomes, av. Venezuela, av. Mário Homem de Melo, av. São Sebastião, av. General Ataíde Teive, finalizando na Praça do Centro Cívico.

Segundo o presidente do Sindsep-RR, José Carlos Gibim, o grito da categoria é “nenhum direito a menos!” e “Fora Temer”. Ele acrescentou que esta atividade do dia 5 de dezembro é um aquecimento para uma manifestação pública maior prevista para o dia 12 de dezembro, véspera da votação da Reforma da Previdência na Câmara Federal, prevista para o dia 13 do corrente mês.

CTB e Sitram

A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista (Sitram) realizarão um ato público contra a reforma da Previdência neste dia 5 de dezembro. O ato será em frente ao Sitram (Av. Princesa Isabel, 3776, Santa Tereza) zona Oeste de Boa Vista, a partir das 8h da manhã.

“Não podemos aliviar. Eles suspenderam a votação da reforma prevista para o dia 6. Mas se a votação acontecer e for aprovada, o Brasil vai parar”, destacou a presidenta da CTB Roraima, Lucinalda Coelho.

Para a presidenta, a população precisa ter mais conhecimento sobre os impactos desta reforma. “Seremos uma geração de idosos desempregados, sem aposentadoria e doentes. Neste momento não podemos deixar o conformismo tomar conta. Precisamos lutar, nos unir”, concluiu a dirigente.

O ato terá carro de som explicando para quem passar pela Avenida Princesa Isabel os impactos dessa reforma. “As manifestações se concentram sempre no centro da capital e o trabalhador que pega pesado, que não come direito, que não vê TV e que não tem tempo pra se informar melhor fica esquecido na zona Oeste da capital, pretendemos levar conhecimento para estes trabalhadores. A nossa arma é o conhecimento e a resistência”, explicou a presidenta do Sitram, Sueli Cardozo, sobre o local da manifestação.