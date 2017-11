Movimentos populares inauguram Casa da Mulher Brasileira em Boa Vista

Como forma de pressionar o governo estadual, parlamentares e autoridades locais, movimentos de mulheres de Roraima realizam a inauguração, de forma popular, da Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Uraricuera, s/n, bairro São Vicente, zona sul de Boa Vista. O ato está marcado para esta quinta-feira, 23, às 18h, em frente ao prédio.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Mulheres de Roraima (Numur), Andréa Vasconcelos, a inauguração simbólica quer viabilizar a abertura da casa. “Essa casa deveria ser a terceira a ser inaugurada no país, mas ainda segue fechado, mesmo com o prédio já estando pronto. Roraima continua ocupando altos índices de violência e de feminicídios”, frisou.

Ela destacou também que o ato é uma ação coletiva de movimentos sociais como o coletivo de Defensoras Nacionais e o Grupo de Estudos Interdisciplinares de Fronteira (GEIFRON), da Universidade Federal de Roraima (UFRR).

Conforme a defensora pública Jeane Xaud, representante do Coletivo de Defensoras Públicas do Brasil em Roraima, a Casa é um importante instrumento no combate a violência contra a mulher. A defensora ressaltou a importância da participação de autoridades e da população em geral no ato.

“É muito importante que todas as autoridades que atuam no sistema de justiça contra a violência doméstica, movimentos sociais, e a população em geral esteja presente na inauguração popular, para que juntos possamos cobrar a abertura e funcionamento deste equipamento tão importante para o nosso estado”, disse Jeane Xaud.

O evento contará também com a apresentação de artistas locais e ao final serão acesas mil velas como forma de representar mulheres que foram mortas vítimas de violência doméstica e familiar.

Casa da Mulher Brasileira

Prevista para inaugurar em junho deste ano, a Casa da Mulher Brasileira faz parte do Programa Mulher Sem Violência, lançado em 2013, pelo Governo Federal. A construção do prédio custou aos cofres públicos cerca de nove milhões de reais.

A casa deve garantir acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar de 48 horas até 72 horas, com capacidade de 90 atendimentos simultâneos.

O local vai funcionar por meio de parceria de diversos órgãos públicos entre eles a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE) e Tribunal de Justiça.

Relatório

Segundo o relatório da organização internacional Human Rights Watch, divulgado em junho desse ano, Roraima é considerado o estado mais letal para mulheres e meninas no Brasil.

Conforme o documento, as taxas de homicídios de mulheres no estado cresceram 139% entre 2010 e 2015 e atingindo 11,4 mortes para cada 100 mil mulheres em 2015 (último ano com dados disponíveis). A média nacional é de 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres. A taxa é uma das mais elevadas do mundo, de acordo com a organização.

Celton Ramos