Movimento Urbanus leva Hip Hop a Praça Germano Sampaio neste sábado

Neste sábado, 14, o Movimento Urbanus realiza mais uma edição do Hip Hop na Praça. A ação, que é mensal, acontece na Praça Germano Sampaio e tem o apoio da Prefeitura de Boa Vista e da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). O Hip Hop na Praça tem o objetivo ocupar os espaços públicos da capital com diversos elementos do Hip Hop. A última edição foi realizada na Praça Mané Garrincha, em setembro.

O evento contará com mostras de Rap, Breakdance e Djs. Para participar, basta comparecer no local às 18h, ou entrar em contato pelo telefone 99153-4213. “Este projeto surgiu com o objetivo de aproximar a cultura Hip Hop da população dos bairros mais afastados, que tem espaços magníficos, mas poucas opções de lazer e divertimento”, destacou o coordenador do projeto, Eduardo Queiroz.

A programação do final de ano do Hip Hop na Praça já está fechada. “Em novembro será realizado na Praça do Cidade Satélite e, encerrando a programação do ano, a de dezembro acontecerá na Praça Velia Coutinho, junto com o encerramento do IV Grafita Roraima”, finalizou.

Jéssica Costa