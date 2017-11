Motoristas são atendidos com ação de saúde no bairro Caimbé

Nesta terça-feira, 28, os motoristas da Cooperativa de Taxistas de Transportes Alternativos – COOTAP, que trabalham no terminal do Caimbé, estão participando de uma programação voltada à saúde do homem. A ação é promovida pelos profissionais da unidade básica de saúde Buritis e se estende até às 17h.

Estão sendo disponibilizados aos trabalhadores palestras sobre a prevenção do câncer de próstata, verificação da pressão arterial, testes rápidos de HIV e Sífilis, teste de glicemia e consulta médica.

Antônio Almeida também aproveitou para consultar o médico. “Não costumo ir ao médico, tenho certa resistência, além de saber da importância da prevenção, mais hoje aproveitei o médico para ler alguns exames que já tinha feito anteriormente”.

Os profissionais devem atender não somente homens, mas todos que chegarem até ao terminal até às 17h desta terça-feira. “Como estamos desenvolvendo diversas ações alusivas ao Novembro Azul, hoje aproveitamos para vir de encontro a esse público aqui do terminal, mas vamos atender todos, que procurarem nossos serviços”, explicou a enfermeira Sandra Nascimento.

Todas as unidades básicas de saúde da prefeitura estão realizando ações alusivas ao movimento de prevenção do câncer de próstata, Novembro Azul durante todo o mês.

Jamile Carvalho