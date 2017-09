Mostra Sesc Canta Roraima 2017 iniciam nesta sexta-feira

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) selecionou no último dia 13, dez artistas para participarem da 10ª edição da “Mostra de Música Sesc Canta Roraima”. As apresentações acontecem nos dias 29 e 30 de setembro, às 20h, no Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana). A entrada é gratuita!

Assim como nas outras edições, a mostra proporcionará a exposição dos talentos roraimenses, promovendo a divulgação de produtos autorais, aproximação e a troca de experiências entre músicos, produtores e público. Todos os classificados receberão troféu no final da programação e cachê no valor bruto de R$ 3.500,00 (valor pago em até 20 dias).

Abertura

Para a abertura oficial da programação, a Banda Cruviana, formada por alunos da Universidade Federal de Roraima – UFRR se apresentará com as músicas: ‘A Caçada’ e ‘Tuna’. A banda faz parte do programa de extensão da universidade, é composta por alunos e professores que buscam a valorização da cultura indígena através das músicas.

Encontro

Na tarde de sexta-feira, das 16h às 17h30, Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana), a organização do Canta Roraima realizará um encontro com os artistas selecionados para promoção de discussões que abordarão assuntos como produções artísticas e musicais. Na oportunidade, a técnica de música do Departamento Nacional do Sesc, Silvia Letícia, também participará. O encontro é destinado para músicos e comunidade em geral.

Confira a programação

Data: 29 (setembro)

Horário: 20h

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Entrada: Gratuita

Abertura:Banda Cruviana da Universidade Federal de Roraima – UFRR

Karisse Blós

Músicas: Artista da Vila / O Nascimento da Luz

Argemiro Garcia Neto

Músicass: Água do meu Rio / O Tempo e o Palco

Jam Rock

Músicas: Folha / Céu e Teto

Zanny Adairalba

Músicas: Marias / Meu Canto de Amor por Roraima

Serginho Barros

Músicas: Dois Mundos / Outro Retrato

Data: 30 (setembro)

Horário: 20h

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Entrada: Gratuita

Kel Silva

Músicas: Parente na Cidade / Pescador

Andryw Almeida Da Cunha

Músicas: Goodbye / Últimas Notícias

Matheus Henrique Rocha Sampaio

Músicas: Maior Beleza / Sem Você

Rainei Lima Prestes

Músicas: Cabocla Encantada / Ainda há Tempo

José Paulo Serra

Músicas: Lamento do Norte / O Peão Apaixonado

Larissa Mello