Mostra Pedagógica: alunos e professores apresentam trabalhos e pesquisas desenvolvidas

Professores e alunos dos cursos técnicos e do superior do Campus Amajari do Instituto Federal de Educação de Roraima (IFRR-CAM) vão apresentar, durante a VI Mostra Pedagógica, que ocorre na manhã deste sábado, dia 30, no campus, os trabalhos e as pesquisas desenvolvidas ao longo do ano.

Com o tema “Territorialidade e Interculturalidade na Educação Profissional e Tecnológica”, proposto pelos professores, o objetivo do evento é promover a culminância dos trabalhos desenvolvidos por docentes e alunos, ocasionando troca de experiência e apresentação dos resultados à comunidade.

Para a produção da mostra, a coordenadora pedagógica, Luana Lobo, destaca o envolvimento de todos para que tudo seja um sucesso. Ela lembra que, na última reunião, os pais dos discentes foram convidados a estar na escola prestigiando e apoiando o desenvolvimento dos filhos.

Além dos pais, o convite para participar foi estendido à comunidade da sede do Amajari, à Escola Municipal Iêda da Silva Amorim, à Escola Estadual Tobias Barreto (Comunidade da Mangueira), e às escolas das Comunidades Guariba, Araçá e Vila Três Corações.

As atividades que serão expostas são: texto em cordel; tipos de construções desenvolvidas na região do Amajari; experimentoteca do solo; painel com foto dos principais tipos de raças bovinas; painel da obra O Quinze, da escritora Rachel de Queiroz; e cultura e processados da mandioca, com exposição de plantas medicinais e comidas regionais feitas com a mandioca.

Haverá também exposição de receitas em espanhol, sensoriamento remoto, método de conservação e beneficiamento do pescado, exposição fotográfica que vai mostrar o olhar dos alunos do IFRR-CAM sobre as questões fronteiriças; apresentação de curta-metragem, laboratório maluco com atividades de Química e Física; competição de lançamento de foguete; e trabalho sobre principais pratos típicos do estado, entre outros trabalhos.

