Mostra de Educação Especial apresenta cerca de 290 jogos pedagógicos

Nesta quinta-feira, 21, data em que se comemora o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a Secretaria Municipal de Educação promoveu a quinta edição da Mostra da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. O evento, realizado no Instituto Federal de Roraima (IFRR) – Campus Boa Vista, evidenciou o trabalho desenvolvido pelos professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) com as crianças deficientes do município.

Participaram 58 escolas municipais com a exposição de aproximadamente 290 jogos pedagógicos. Cada unidade também elaborou um portfólio, que explica exatamente como funciona cada jogo educativo. Nos estandes, a criatividade impressionava quem parava para conhecer um pouco do trabalho dos 118 profissionais do AEE. Cada unidade levou de 5 a 8 jogos para a exposição, todos confeccionados com materiais recicláveis e escolares.

A professora do AEE da Escola Municipal Jóquei Clube, Lane Silva, e sua equipe levou cinco produções para o evento: Relógio Alfabético, Formas e Cores, Dados das Vogais, Sequência Numérica e Placas das Letras. Quem passava por seu estande levava para casa como recordação uma Lousa Escreve e Apaga feita artesanalmente.

“Eu sou professora do AEE há três anos, e pra mim é sempre gratificante o trabalho realizado com as crianças. Amo o que faço. Este ano, o desafio de construir os jogos foi uma experiência única, porque conseguimos construir o que realmente dar pra trabalhar com eles no dia a dia. Todos os jogos são utilizados nas salas de recursos multifuncionais, mas também não impede de socializar para toda a escola com os demais alunos, principalmente àqueles com dificuldades de aprendizagem”, disse.

Maria de Nazaré, professora do AEE da Escola Municipal Pingo de Gente, destacou o quanto os profissionais se dedicam para estimular as crianças a desenvolverem habilidades e o aprendizado. “A escola trabalha com a proposta do AEE há oito anos, uma proposta que vem de acordo com as necessidades dos alunos especiais. Nós enquanto profissionais da área, nos dedicamos para buscar elementos que venham ampliar o conhecimento deles. Trabalhar com esses jogos na educação especial é primordial para o aprendizado e um complemento para a sala de aula comum”, ressaltou.

O evento contou com a presença dos secretários municipais, profissionais do AEE de todas as escolas, gestores e representantes do IFRR, parceiro da prefeitura no evento. A professora especialista em Educação Especial, Rosilda Garcia, do Centro Universitário Estácio da Amazônia palestrou sobre o tema “O jogo pedagógico como instrumento no desenvolvimento cognitivo”. Segundo ela, estes recursos são valiosos enquanto instrumento de ensino aprendizagem.

“Para estas crianças, a construção da aprendizagem de forma lúdica é muito mais proveitosa e prazerosa que a tradicional leitura e interpretação, que não deixa de ter sua importância. Estes jogos educativos vão contribuir e muito para o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças especiais. Fico encantada ao ver a criatividade e a dedicação dos profissionais em fazer o melhor”, disse Rosilda.

Investimentos no Atendimento Educacional Especializado

Nos últimos anos, a Prefeitura de Boa Vista tem investido muito na Educação Especial do município, com a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais a praticamente toda a rede, capacitação dos profissionais, facilidade no acesso das crianças ao ensino regular, reforma das escolas já incluindo a acessibilidade na estrutura, aquisição de recursos pedagógicos e muito mais. Hoje, são 59 unidades de ensino adaptadas para o atendimento especializado.

O município atende em média 915 alunos nas Salas de Recursos Multifuncionais, sendo que, 525 são da Educação Especial, ou seja, possuem algum tipo de deficiência física, intelectual, auditiva, visual, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. Hoje, são 118 profissionais capacitados para atuarem nas Salas de Recursos Multifuncionais.

Na sala de aula regular, os alunos com certas limitações na locomoção, alimentação e higienização contam com serviços de um cuidador escolar. Para os alunos surdos, o município conta com 15 professores bilíngues ensinando a Libras como primeira língua e a Portuguesa como segunda, junto com o professor titular da sala. Onde se atende crianças cegas, tem o ensino do código Braille equipadas com máquina de escrever Braille, reglete, punção e impressora Braille.

21 de Setembro – Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

O Dia Nacional foi instituído em 1982 por iniciativa de movimentos sociais, mas só foi oficializado através da Lei Nº 11.133, de 14 de julho de 2005. A data foi escolhida para coincidir com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições. Ações especiais do Dia Nacional ocorrerão em todos os estados brasileiros.

