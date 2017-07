Mosca da Carambola: Roraima já pode comercializar frutas para fora do Estado

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) publicou nesta quarta-feira, 26, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa n° 28, de 20 de julho de 2017, a qual estabelece regras liberando a comercialização e exportação de frutos hospedeiros da mosca da carambola em Roraima.

Segundo Luiz Cláudio Estrela, diretor de Defesa Vegetal da Aderr (Agência de Defesas Agropecuária de Roraima), o documento regulamenta os procedimentos operacionais para as ações de prevenção, contenção, supressão e erradicação da praga e deve entrar em vigor após 90 dias da publicação.

“A Aderr já está se adequando às normas da Instrução para que o Estado possa exportar os produtos o mais breve possível. Todos os agentes já estão treinados, porém, dever ser realizado um novo tipo de monitoramento nas áreas produtivas, de plantio comercial, e nas áreas urbanas, de plantio não comercial, conforme orientado na Instrução Normativa. Esse é um trabalho longo de adequação, visto que se trata de uma normatização extensa, mas que a Aderr já está colocando em andamento” pontuou.

Para que a adequação ocorra com mais eficácia, os órgãos estaduais de defesa agropecuária devem estar atentos tanto para as áreas de plantios, como para as unidades centralizadoras e processadoras de frutos, seja varejistas ou atacadistas. É necessário ainda um monitoramento de terminais de transportes e trânsito de cargas, bagagens e passageiros, em portos fluviais, aeroportos e fronteiras.

Ainda conforme o diretor, a normativa também estabelece regras para implantação de núcleos de educação sanitária compostos por representantes de entidades públicas das esferas federal, estaduais e municipais e da iniciativa privada, vinculadas às atividades de produção agropecuária. “O objetivo dos Núcleos é promover, por via educativa, a sensibilização da sociedade quanto à importância das ações de prevenção e controle, para erradicação da praga no território nacional” complementou Estrela.

Parceria

Com a finalidade intensificar, monitorar e fiscalizar a entrada de frutas, legumes e animais que saem e entram no Estado, a Aderr (Agência de Defesa Agropécuária de Roraima) em parceria com a Adaf (Agência de Defesa Agroflorestal do Amazonas) realizam desde segunda-feira, dia 24, uma fiscalização conjunta na Vila do Jundiá, em Rorainópolis.

Cláudio Estrela, diretor de Defesa Vegetal da Aderr, disse que a ação foi discutida e aprovada pelo Mapa, e é a primeira atuação conjunta entre os dois órgãos estaduais, nas áreas vegetal e animal.

“Nossas equipes estão trabalhando 24 horas por dia, fiscalizando todos os tipos de veículos, particulares ou de empresas, para manter controlada a praga da mosca da carambola” explicou Cláudio.

Durante a ação são fiscalizados frutas e legumes, hospedeiros da praga, além de vários tipos de produtos que entram no Estado, para proteção das lavouras roraimenses.

“Na área vegetal estão sendo controladas as entradas de produtos como frutas, legumes, insumos agrícolas, sementes, agrotóxicos. E na área de Defesa Animal os agentes estão fiscalizando a entrada e a saída de bovinos, equinos, ovinos, caprino, suínos, aves, peixes, abelhas e seus subprodutos, leite, queijo, ovos, entre outros” comentou o diretor.

O início das atividades na região, contou com a presença de Ricardo Hilman, auditor fiscal do Ministério da Agricultura do Mato Grosso do Sul, que esteve em Roraima ministrando treinamento sobre trânsito interestadual de animais.

Neuzelir Moreira