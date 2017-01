Mosca da Carambola: Instrução Normativa pode liberar o comércio de Frutas de Boa Vista

A Mosca da Carambola chegou em Roraima em 2009. Vinda da Guiana, se instalou no município de Normandia. Essa praga é responsável por atacar frutos como manga, caju, goiaba, pimenta de cheiro, jaca, tomate entre outros.

Desde que foi detectada a presença da mosca em Roraima, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) interditou o Estado para a exportação do hospedeiro do inseto. A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) vem fazendo monitoramento diário nas plantações de manga, goiaba e outras frutas que estão no entorno de Boa Vista. Até o momento a praga não chegou à capital.

De acordo com o gerente de Defesa Vegetal da Aderr, Carlos Terossi, a Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) está no aguardo de uma instrução normativa estabelecendo critérios para que os frutos produzidos em Boa Vista possam ser exportados para outros Estados.

“Não é que a edição da Instrução normativa libere automaticamente a exportação, mas ela trará critérios técnicos, para que, se cumpridos, a gente possa emitir a certificação fitossanitária de origem, permitindo o comércio desses produtos. Hoje essa Normativa encontra-se na procuradoria jurídica do Ministério, aguardando análise para ser publicada”, informou Terossi.

Investimento

O investimento do Governo do Estado no combate à mosca é de mais de 2 milhões de reais por ano, isso para evitar que o inseto chegue até Boa Vista. “É um trabalho difícil porque o combate precisa ser feito nos países onde a mosca ocorre, que são Guiana, Suriname e Guiana Francesa”, explicou.

Terossi destacou que é preciso que o Governo Federal, em conjunto com a diplomacia brasileira, trabalhe essa questão nesses países para erradicar de vez a praga, e evitar um problema para a fruticultura do Brasil. “Se a mosca passar daqui o prejuízo financeiro será enorme”, alertou.

Elias Venâncio