Mosca da Carambola: 11 municípios de Roraima são liberados para comercializar frutas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), deverá publicar nos próximos dias uma Instrução Normativa (IN) estabelecendo os critérios para liberação de onze municípios de Roraima da zona de quarentena para mosca da carambola. A medida poderá liberar a exportação de frutas para outros estados. Ficarão de fora da instrução, os municípios de Pacaraima, Uiramutã, Bonfim e Normandia que ficam em zona de fronteira, considera de risco para praga. A boa notícia para os produtores de Roraima, foi comunicada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá, responsável pela liberação de verbas para o Ministério da Agricultura, quando foi relator do Orçamento da União em 2015. “Esta liberação é uma luta antiga dos produtores de fruta. A decisão vai melhorar nossa economia, gerar empregos e possibilitar mais renda ao agricultor”, disse.

Jucá ressalta ainda que as áreas de produção de frutas necessitam do controle contínuo do Governo do Estado por meio da Aderr – Agência de Defesa Agropecuária de Roraima. As exigências e critérios do ministério da agricultura, em relação a liberação dos municípios em Roraima, serão detalhados no texto da Instrução Normativa a ser publicada no Diário Oficial da União.

Mosca da Carambola

A mosca da carambola (Bactrocera carambolae) é originária da Indonésia, Malásia e Tailândia. Em 1996 foi registrada pela primeira vez no Brasil e entrou em Roraima no fim do ano de 2010, gerando grandes prejuízos a produtores de frutas que eram comercializadas para fora do Estado, como é o caso da manga.

As principais frutas hospedeiras são: carambola, manga, goiaba, amendoeira, jaca, taberebá, laranja, abiu, jambo, cajú, tomate, tangerina e maçaramduba.

Essa é considerada uma das piores pragas que podem existir dentro da fruticultura. A praga não traz riscos à saúde humana. O prejuízo é unicamente financeiro. Os países que compram frutos do Brasil não aceitam frutos das regiões que têm a mosca da carambola.