Moradores do Vila Jardim lotam sessão itinerante da Câmara de Boa Vista

A estrutura montada pela Câmara Municipal de Boa Vista para realizar a sessão itinerante no residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite, ficou pequena para receber centenas de moradores da localidade.

No evento solicitado pelo vereador Ítalo Otávio (PR), realizado na noite desta quarta-feira, 20, os habitantes do residencial aproveitaram para solicitar diversas demandas, como projetos sociais voltados para as crianças, posto de saúde, segurança, a coleta regular do lixo e a revisão de “altas” taxas, como a de iluminação pública, que alguns moradores afirmam pagar R$ 23,00 mensais.

As reivindicações serão reunidas em um relatório da Câmara, o qual será encaminhado às autoridades competentes em resolver as problemáticas levantadas durante a sessão itinerante, como forma de os vereadores cobrarem as melhorias.

O evento desta quarta ainda reuniu autoridades, como o conselheiro do Ministério das Cidades, Ricardo Mattos, e a vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Rosângela Santos.

Mattos, por exemplo, listou as principais conquistas dos moradores. Entre elas, estão: a revisão da taxa de iluminação pública, e a promessa de o residencial ser a sede da primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Roraima, serviço que visa combater o crime e garantir a segurança dos moradores.

“Agradeço a presença em massa dos moradores. Viemos aqui para ouvir as reivindicações e, em seguida, veremos o que é possível melhorar. Estaremos juntos com a Prefeitura e levaremos a ela às reivindicações, para, posteriormente, cobrarmos as melhorias”, garantiu o presidente da Câmara, vereador Mauricélio Fernandes (PMDB).

Síndico de um dos blocos do residencial onde moram cerca de 12 mil pessoas, Edivaldo Silva de Abreu destacou que, “quando os vereadores estão envolvidos junto com a população em uma causa, com certeza as soluções para os problemas virão muito mais rápido”.

Moradora do residencial, Dayana Bednarczuk afirmou que a ação da Câmara é “inovadora” e de “extrema importância”. “Com a Câmara aqui, os nossos problemas vão ser vistos de uma maneira melhor e maior. Então, nós esperamos uma resposta dos órgãos competentes, seja da Prefeitura de Boa Vista ou do Governo do Estado, para que atendam as nossas necessidades”, declarou.

A próxima sessão itinerante da Câmara será realizada na quarta-feira que vem, dia 27, no bairro Laura Moreira. Na oportunidade, os vereadores irão ouvir as solicitações dos moradores dos conjuntos Cidadão, Manaíra e Cruviana.

José Lucas