Moradores do Residencial Vila Jardim recebem contratos dos imóveis

Em comemoração aos dois anos do Residencial Vila Jardim, situado no bairro Cidade Satélite, as 2.992 famílias que residem no local receberão os contratos assinados e registrados em cartório, atestando a propriedade do imóvel e levando segurança às famílias participantes e contempladas no programa.

Os apartamentos foram entregues em dezembro de 2015 pelo Governo de Roraima, por meio da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), em parceria com Caixa Econômica Federal.

A ação foi possível somente após a liberação dos documentos pela Caixa. O evento será nos dias 7 e 8 de dezembro, e conta com uma vasta programação para os moradores. A Cerimônia simbólica ocorrerá no dia 8, às 20h, e contará com a presença da governadora Suely Campos que vai entregar 12 títulos aos moradores.

A entrega do restante dos contratos ocorrerá a partir dia 11 de dezembro, por uma equipe de profissionais do Departamento de Habitação da Codesaima. Os trabalhos seguirão o planejamento de entrega dos documentos, com pelo menos dois condomínios por dia, das 14h às 20h.

A partir desse momento, as famílias serão oficialmente donos dos imóveis comprados pela Caixa. “Esse é um momento muito importante aos moradores, que terão em mão o documento que comprova ser o proprietário do imóvel, porém o morador fica atrelado a todas as normas da Portaria 595 do Ministério das Cidades, ou seja, não podem vender, alugar, emprestar e devem continuar pagando as prestações”, disse Idiene Queiroz, diretora de Habitação da Codesaima.

Ela destacou ainda que a Codesaima vem realizando visitas de apoio no condomínio, com vistorias no local. “Nós, enquanto governo, estamos sempre presentes no Vila Jardim, além das visitas, prestamos apoio em parceira com a Seapa, na realização da feira livre que acontece todas as quartas-feiras na área do condomínio”, ressaltou.

Programação

7 de dezembro – quinta

19h – Concurso Miss Vila Jardim;

8 de dezembro – sexta

Manhã

8h – Chegada da Equipe

9h – Futebol (IPE AMARELO)

9h – Jiu-Jistsu (Buriti)

9h – Vôlei (Urucum)

9h – Capoeira Angola Palmares Mestre Ongira (Andiroba)

10h – Salto de Paraquedas

10h30 – Lanche para as crianças

11h – Banho de mangueira para as crianças e tirolesa

Tarde

15h30 – Festival de Pipa

16h30 – Corrida: Maratona Kids – 6 a 10 anos – 300 metros

17h às 18h – Zumba

Noite

18h – Final do Concurso Miss Vila Jardim e Premiação

18h40 – Premiações do Evento para o esporte, já a premiação do desfile será no horário da solenidade com a governadora às 21:00.

19h40 – Atração: Show com a Banda Xote de Buteco

21h – Cerimônia de Entrega Simbólica dos títulos aos moradores, com a presença da Excelentíssima Governadora Suely Campos

22h – Atração: Show com o artista nacional Wanderley Andrade

