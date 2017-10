Moradores do Jóquei Clube recebem unidade básica de saúde

A prefeitura de Boa Vista entregou na manhã desta segunda-feira, 2, uma unidade básica de saúde para atender aos moradores do bairro Jóquei Clube e proximidades. A nova unidade recebeu o nome de Arminda Lemos Lucas Gomes e funciona na Rua José Ayrton Almeida, n° 422, antiga C-J10.

A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita entregou a obra acompanhada dos secretários municipais de saúde, Claudio Galvão e o adjunto, Cássio Gomes, além de vereadores, deputados estaduais e federais.

“É uma alegria muito grande poder entregar mais uma unidade. Mesmo em meio à crise que o país enfrenta, temos nos esforçado para vencer os desafios e estamos inaugurando essa unidade para dar oportunidade de acesso à saúde para os moradores desse bairro”.

Os recursos para construção da unidade foram adquiridos por meio de recursos articulados pelo senador Romero Jucá em contrapartida de recursos próprios do município. Os equipamentos e mobiliários da unidade foram adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada federal Maria Helena Veronese. “Gratificante poder contribuir com a aquisição de equipamentos e mobiliários para proporcionar um atendimento de qualidade”, destaca a deputada.

Unidade

O novo prédio possui uma área de 288,22 metros quadrados, é moderno, mais amplo e confortável e vai oferecer serviços ambulatoriais de acolhimento com classificação de risco; acompanhamentos de diabéticos, hanseníase, hipertensos e acompanhamento de tuberculose; administração de medicação Injetável, vacinas e vitamina A; atendimento médico, enfermagem, e odontologia; atividades em grupos operativos: tabagismo, gestantes, idosos e puericultura; avaliação clínica do fumante; dispensação de medicamentos; emissão do cartão SUS; curativo; pesagem Bolsa Família; planejamento familiar; realização de preventivo; retirada de pontos; rodas de conversas; teste de malária; teste rápido de gravidez, hepatites, Sífilis e HIV; visita domiciliar; realização do pré-natal e teste do pezinho.

O secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão destaca as melhorias já realizadas pelo município. “Temos avançado bastante na saúde municipal, com obras sendo realizadas ainda nos bairros São Bento, Aeroporto e Jardim Caranã. Além da obra de revitalização nos blocos e emergência do hospital da criança. Hoje é uma satisfação muito grande poder entregar mais uma unidade”.

A homenageada, Arminda Lemos Lucas Gomes, era de Morada Nova -MG, matriarca de uma grande família, gostava de reunir todos em sua casa em datas festivas, tinha prazer em receber os amigos para tomar café acompanhado de um delicioso pão de queijo. Veio para Roraima seguindo o marido, José Gomes da Silva, com quem teve 7 filhos.

A neta, Melina Gomes agradeceu a prefeita Teresa Surita pela homenagem e destacou que sua avó era uma pessoa muito especial. “Veio para cá em busca de um recomeço de vida, prosperou com muito trabalho, amor e dedicação. Era a nossa base, alicerce, deixou em nossos corações uma lembrança viva de união força e bondade, um privilégio ter compartilhado a vida com ela”.