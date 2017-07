Moradores do bairro Cidade Satélite serão atendidos com serviços de saúde

Neste sábado, 22, a partir das 8h30, a Igreja Batista Monte Sinai realiza em parceria com a prefeitura de Boa Vista e Junta de Missões Nacionais, uma grande ação de saúde, voltada para os moradores do Conjunto Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite.

A ação faz parte das atividades do projeto evangelístico da igreja, Cidade Alegria. “Queremos agradecer a parceria da prefeitura de Boa Vista, em nome dos profissionais da unidade básica de saúde Aygara Motta que nos receberam e atenderam prontamente com os serviços de saúde e também ao Pirilampos que levará muita brincadeira para a criançada”, destaca Diogo Santos, missionário da Junta de Missões Nacionais e coordenador do projeto Cidade Alegria.

Serão oferecidos os serviços de consulta médica, orientações sobre saúde bucal, vacinas, testes rápidos, aferição de PA, glicemia, acompanhamento do Bolsa Família, palestras educativas sobre planejamento familiar e muitas atividades recreativas para as crianças, com os palhaços pirilampos.

O projeto missionário Cidade Alegria é realizado pela igreja, em parceria com a Junta de Missões Nacionais, todos os sábados, às 9h, no local do evento, com a finalidade de incentivar às crianças ao esporte, música e atividades recreativas, focadas nos valores da Palavra de Deus.

Serviço

O quê: Ação de saúde voltada para os moradores do Conjunto Vila Jardim.

Data: Sábado – 22.07.2017

Horário: 8h30

Locais: Bloco Samauma, do Conjunto Vila Jardim, bairro Cidade Satélite

Jamile Carvalho