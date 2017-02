Moradores do Alvorada ganham novo posto de saúde

Na manhã desta sexta-feira, 17, uma nova unidade básica de saúde foi entregue aos moradores do bairro Alvorada e adjacentes. O novo prédio construído pela Prefeitura de Boa Vista substitui o antigo centro que há oito anos funcionava em uma casa alugada. Com os investimentos, os pacientes terão conforto e receberão serviços mais eficientes.

“Este é mais um avanço na área da saúde. Nosso objetivo é melhorar cada dia mais o atendimento à população. Hoje entregamos aqui no Alvorada uma nova unidade climatizada e com condições de atender mais pessoas, não somente do bairro, mas também das proximidades”, disse a prefeita Teresa Surita.

O investimento da nova estrutura foi da prefeitura em parceria com o Ministério da Saúde. O secretário municipal de saúde, Claudio Galvão, destacou que a nova unidade vai proporcionar mais qualidade no atendimento à população do Alvorada.

“Ficamos felizes em poder entregar mais essa unidade para os moradores aqui do bairro. Nossa meta é cuidar da saúde das pessoas e melhorar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde. Essa unidade vai possibilitar isso, mais acesso aos serviços com equipamentos de qualidade, conforto e profissionais qualificados e preparados”, destaca.

A unidade recebeu o nome do Dr Dimitre Ramos Grandez, um dos cirurgiões dentistas pioneiros em cirurgia buco-maxilo-facial em Roraima. A esposa, Margilsam Santos, se emocionou com a homenagem. “Agradeço muito pela homenagem e sei que o Dimitre onde estiver também está agradecido. Era um profissional dedicado e que buscava sempre a perfeição em sua profissão. Seu sonho era poder atender todas as pessoas que precisavam fazer esse tipo de cirurgia. Era uma pessoa excepcional e um pai muito dedicado”, disse.

Elisangela da Silva, 41, é moradora do bairro e ficou satisfeita com a nova unidade. “Moro aqui perto, então o acesso é mais fácil. Fico feliz porque não demorou para ser entregue e foi uma promessa da prefeita que foi cumprida, a gente agradece muito”, completou.

Estrutura moderna

A nova unidade é ampla e confortável e conta com sala de recepção, sala de triagem, sala de vacina, farmácia, consultório odontológico, médico e de enfermagem, direção, sala de curativo, depósito de resíduos comuns, contaminados e recicláveis, uma copa, sala de reunião, banheiro masculino, feminino e para funcionários, almoxarifado e expurgo. A unidade conta ainda com duas equipes de estratégia saúde da família.