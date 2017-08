Moradores de vários bairros de Boa Vista recebem títulos definitivos

Cerca de 150 famílias de oito bairros da capital foram contempladas nesta sexta-feira, 04, com a entrega dos títulos definitivos de seus imóveis, conquistando assim o sonho da casa própria de fato e de direito. Para alguns, foi uma espera de mais de 50 anos. A entrega aconteceu no auditório do Palácio 9 de Julho.

Os títulos foram entregues pela Prefeitura de Boa Vista devidamente registrados em cartório, o que já minimizou a burocracia aos contemplados. As propriedades regularizadas encontram-se nos bairros Alvorada, Calungá, Centenário, Dr. Silvio Leite, Psicultura, Raiar do Sol, São Vicente e Cidade Satélite, que teve 110 imóveis titulados.

O casal Betânia e Eliseu Oliveira é morador há sete anos do bairro Cidade Satélite. Com o documento da titulação em mãos, a família agora tem a certeza de que possui um lar. “Foi maravilhoso. Estamos felizes, pois agora temos o que é nosso e onde nosso filho poderá crescer tranquilamente”, disse a mãe.

Também foi no Cidade Satélite onde o senhor Paulo André Carneiro adquiriu um terreno há quatro anos e começou a construir sua casa. “Moro sozinho e agora estou ‘levantando’ minha casinha. Estava preocupado em não ter a posse do terreno, mas finalmente aconteceu”.

Já para Rita Consolata Pires, a espera de ter o imóvel regularizado foi algo herdado de seus pais e durou 55 anos. Moradora do Calungá com mais duas pessoas, para ela o momento agora é de comemorar. “Eu realizo agora o sonho dos meus pais, que sempre desejaram ter a posse da casa. E para mim é uma felicidade imensa poder conquistar isso para eles”.

A prefeita Teresa Surita ressaltou que esta conquista dos moradores é fruto de muito trabalho dentro de sua política de regularização fundiária. As áreas tituladas foram declaradas como de interesse social, por meio de leis específicas, o que facilitou bastante o processo garantindo a felicidade dos moradores contemplados.

“Nós já estamos trabalhando com a meta de 14 mil títulos e isso já acontece todas as semanas. E queremos bater a meta de 50 mil famílias atendidas com a entrega dos títulos definitivos. É um trabalho importante, que dá condição completamente diferenciada quando se trata de titulação do imóvel e que está seguindo bem com o trabalho que a Emhur tem feito, acompanhando cada caso”.

No ano passado, o Governo Federal repassou para o município de Boa Vista uma área de 862.421 hectares que abrange 14 bairros da cidade e que beneficia mais de 56 mil moradores. A valorização do terreno auxilia no crédito para financiamento de construção e reforma e garante à família a condição de herança legal.

Fábio Cavalcante